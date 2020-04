Situación crítica, actualidad pura Deportes 11 de abril de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SIN GIMNASIOS./ Las actividades físicas 'indoor' debarán seguir esperando...

La decisión de escribir esta nota es para evidenciar la realidad que vive el propietario de un gimnasio. Siempre, y, en lo posible, teniendo los pies sobre la tierra y nunca desviarse de la realidad y problemática de todos en general. Las micro pymes encuadran un título concreto. Esta situación se puede emparentar con miles de casos o rubros en particular, como en la misma dimensión del mercado actual. Por ende, esta nota no va a dejar de cerrar y unir puntos en común con tantas actividades comerciales como quiera, estimado lector, pensarlas.

La realidad es, como punto de partida, la cantidad de tiempo donde no trabajamos y, es lógico, no percibimos ningún ingreso a la fecha. Mientras tanto, se vive con los ahorros. La incertidumbre se apodera y no se sabe cuánto tiempo cada ente o persona puede soportar. De más está decir que primero está la vida ante todo, la unión colectiva en acatar las órdenes y, si este confinamiento es exitoso continuarlo. Pero…

La situación es crítica a futuro inmediato. ¡Porque no entra billete al bolsillo! Y, seguro…, Los gimnasios van a ser los ULTIMOS EN ABRIR SUS PUERTAS.

Lejos de motivar nada y, cerca de mostrar posibilidades, se debería rever, los monotributos. Las categorías. Condonar bajo decreto nacional los aportes monotributistas de por lo menos los meses de marzo, abril y mayo. Aparejado la posibilidad vital de condonar también quienes tengan prepagas, si…, por tanto tiempo uno aportó a la salud privada, es justo que se perdone algunos meses debido a la pandemia. Los impuestos inmobiliarios y tasas deberían pasar por el mismo tránsito de no cobrarlos por un tiempo. Los servicios son un tema a tratar. Agua, luz, gas ¿condonación por dos o tres meses? ¿Prorrateo por los venideros doce meses de los meses afectados? Lo mismo sucede con servicios secundarios como internet, cable, telefonía. Lejos de poner palos en la rueda, ¡y!..., al contrario, presentando posibilidades para ser tenidas en cuenta, esta pandemia va para largo. Cuando salga la nota, tal vez el presidente hable al pueblo. Pero, todos sabemos en nuestro foro interno que no va a ser fácil nada.

Entonces, los gimnasios que pagan alquileres, tanto de local como de sus respectivas viviendas, deben congelarse y, cuando el mercado vuelva a la normalidad, ser prorrateado los meses en consecuencia de los damnificados. Muchos propietarios de gimnasios son monotributistas. A o B pocos. Y si lo son. Muchos cónyuges trabajan a la par. Debería tener una suerte de privilegio de ser así.

Lo mismo corre con los ayudantes de limpieza, administrativos etc. Y…, como se puede pagar y estar al día con: seguro social, área protegida, etc.

Los gimnasios quieren trabajar, abrir sus puertas. Si no se puede, se debe mirar los puntos mencionados, y sobre todo, dar tranquilidad. Porque, si estos puntos son atendidos, revisados y tenidos en cuenta, todos apoyan y defienden la causa con uñas y dientes.

Porque si abre un rubro, sin nombrar a ninguno, empiezan, las personas a tener salidas, y así surge el movimiento social y todos los problemas que acarrea esto de salir del aislamiento que tantos beneficios otorga, más que nada, a los servicios de sanidad, para que no colapsen.

En resumidas cuentas, si analizan estos considerandos, se puede tener mayor tranquilidad. Cuando se vuelva a la normalidad, todo se puede solucionar. El mientras tanto es el problema. Sino, permitan abrir con límites de personas, asepsia del establecimiento y de los clientes. Control estricto y severo en las buenas prácticas y… ¡a trabajar!

Ser prudente debería tener el análisis de estas condonaciones y prorrateos. Y, un crédito bancario blando para cuando se pueda volver al ruedo.

Sin más, saludos cordiales.