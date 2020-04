Un inhóspito panorama Locales 11 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de la comisión de comercio y servicio, José Luis Frana, no intentó maquillar la situación y por el contrario intentó ser realista: “lamentablemente hay actividades y negocios que no sé si van a poder abrir. Lo que más me preocupa del sector comercial y que esta era una bandera que veníamos levantando en todo este tiempo de crisis, ante el bajo nivel de despidos que había en el sector, es que hoy esta posibilidad se esfuma y no hay certezas de que esto pueda seguir manteniéndose. Hay una gran cantidad de negocios que no están en condiciones de seguir adelante si no hay una ayuda en serio”, planteó el dirigente. En relación a despidos, señaló que “ojalá no haya despidos pero no solo esto me preocupa, lo que también me preocupa es que hay negocios que directamente no van a poder abrir”.