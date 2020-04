"No Te Va Gustar" ya tiene nueva fecha para su recital

No Te Va Gustar tenía previsto presentarse en la ciudad de Rafaela el 22 de este mes, pero por el aislamiento social preventivo y obligatorio, se tuvo que posponer el show. En las últimas horas se confirmó que el recital fue reprogramado con buena parte de la gira Otras Canciones 25 Años que vienen realizando desde junio de 2019.

PRENSA NTVG REPROGRAMACION.- No Te Va Gustar llegará a Rafaela en el mes de agosto, luego de postergar el show de este mes.

Por estas horas, todas las miradas del país están dirigidas a la Quinta de Olivos, donde el presidente Alberto Fernández, su Gabinete y un grupo de expertos en salud tratan de diagramar los pasos a seguir. Después de tres semanas de aislamiento social preventivo y obligatorio, todo está orientado a que el mismo continuará después de las Pascuas.Esta medida, que se ha hecho fundamental en la contención de la expansión del Coronavirus COVID-19, estableció no solo el aislamiento social, sino que puso un corte absoluto a todas las actividades masivas en el país. Esto llevó a que todo lo que estaba programado comience a buscar una nueva fecha, sin siquiera tener certezas de cuándo se podrá tener una actividad fluida.Uno de los shows programados para estos días era el de la banda uruguaya No Te Va Gustar, que se iba a presentar el 22 de este mes en el Cine Belgrano. Los productores tuvieron que dejar sin efecto esa fecha –de hecho, aún habría cuarentena para ese día- y comenzaron a ver la posibilidad de establecer un nuevo cronograma de su gira Otras Canciones 25 años. En tal sentido, en las últimas horas se confirmó la nueva fecha para la presentación de los charrúas en Rafaela. Será el 22 de agosto a las 21 horas y en el Cine Belgrano, tal como estaba previsto.Asimismo, desde la producción se informó que quien ya tenga comprada su entrada, la misma tiene validez para la nueva fecha. En tanto, si por alguna razón no pudiese asistir deberá ponerse en comunicación con el mismo canal donde ha sido adquirida para su devolución. Quienes hayan adquirido las entradas OnLine en www.plateavip.com.ar y soliciten la devolución de las mismas, deberán enviar un email a: [email protected] (asunto: Devolución NTVG, Información necesaria en el email: Nombre y Apellido como figura en la compra, Email al que le llegaron lasentradas (PDF), DNI del comprador, Teléfono del comprador).