Cruces entre el Poder Judical y los colegios de Abogados

Todo comenzó cuando esta semana los cinco Colegios de Abogados de Santa Fe enviaron una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, para solicitarle "información acerca de los alcances que tendrá el servicio de justicia a partir del lunes 13 de abril del corriente".

"No obstante tener en claro que la decisión dependerá, en gran parte, de lo que resuelva el Gobierno Nacional, resulta imprescindible, en el último día hábil de la semana, conocer cómo será la reanudación de actividades, puesto que los abogados/as debemos realizar la planificación de tareas con la debida antelación" expresa la nota en su tramo inicial.

Después eleva el tono de la redacción a una suerte de reclamo al plantear que "debemos ser conscientes que la parálisis de la Justicia no sólo priva de uno de los pilares esenciales de la república, como es la división y control de poderes y la protección de las garantías constitucionales de los ciudadanos, sino que condiciona seriamente la paz social y la actividad productiva". La misiva lleva la firma de los presidentes de los Colegios de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, de Rosario, Carlos Gustavo Ensinck, de Venado Tuerto, Alberto Oscar Turcato, de Reconquista, Julio César Pagano y de Rafaela, Enrique Soffietti Berger.

En este escenario, los colegios consideraron que "es indispensable que los tribunales recuperen su actividad habitual garantizando las medidas de prevención y distanciamiento social" y exigieron "se determine":

1.- Que Jueces y Secretarios concurran a sus lugares de trabajo, así como también el personal que no se encuentren en los grupos de riesgos.

2.- Se encuentran programadas audiencias para la próxima semana, por lo que deberá determinarse desde que fecha se reprogramarán las mismas y bajo que modalidades. Consideramos que se deberán reacomodar las de Abril y Mayo (reprogramación de audiencias art 51, testimoniales y/o cualquier otra salvo para ratificación de convenios en cualquier fuero, especialmente laboral y familia). Para tales fines así como para presentación de escritos de mero trámite o notificaciones resulta pertinente avanzar en el trabajo remoto, la digitalización de los procesos y utilizar las demás herramientas ofrecidas por la tecnología.

3.- Se fije una directiva clara y precisa en relación a que pasará con los plazos procesales y la actuación de los/as colegas que se hallan en los grupos de riesgos, entre otras cuestiones. Sentado ello, sostenemos que es indispensable que los tribunales recuperen su actividad habitual garantizando las medidas de prevención y distanciamiento social. Se adopten medidas de prevención, además de reforzar higiene, de ser posible contar con un personal en la puerta del Tribunal controlando la entrada y salida, si fuera viable tomando temperatura corporal y exigir el uso de barbijos a toda persona que entre al Palacio de Justicia.

4.- Suspensión de la Feria Judicial de Julio. No tiene sentido alguno que contando con la posibilidad de recuperar la agendas de audiencias como el tiempo de labor perdido por este periodo de inactividad se vuelva a detener el sistema de justicia.

5.- Establecer que será obligación de los funcionarios dar prioridad al libramiento de las órdenes de pago cualquiera sea su naturaleza.



REPLICAS DEL GREMIO

Y DE MAGISTRADOS

"El Poder Judicial está trabajando y en cuarentena" subraya un comunicado del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe con el que sale al cruce a los colegios de Abogados.

"Ante versiones periodísticas que pretenden cuánto menos desinformar a la población, y lo expresado por escrito formulado por los cinco Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe, donde se le requiere al Poder Judicial la vuelta a la normalidad de las actividades, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe, no sale del estupor del pedido de tales medidas", sostiene. "Es sabido, que el gobierno nacional y el gobierno provincial están trabajando arduamente ante la pandemia COVID- 19 y en particular en medidas que eviten el aglomeramiento de personas, exhortando a todos los ciudadanos a permanecer en sus casas en cuarentena obligatoria, a fin de evitar la propagación del virus y así cuidar el tan preciado bien de la salud pública que a todos nos concierne.

Pensar en un tribunal funcionando normalmente, es desconocer absolutamente la realidad propia de la actividad jurisdiccional, lo cual resulta más grave aun cuando aquél desconocimiento proviene de aquellos que tienen un lugar de responsabilidad en la actividad del foro local", expresa el gremio.

"En salvaguarda de los derechos de la ciudadanía, el Poder Judicial ha establecido guardias mínimas en toda la provincia, a las que cualquier ciudadano puede acceder para hacer su reclamo de justicia e incluso aquellos profesionales que lo requieran pueden cobrar sus honorarios. Es por ello que entendemos, que antes de exigir el normal funcionamiento del Poder Judicial, se deben acatar las normativas de profilaxis y de cuidado ordenadas tanto por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial y además que no pueden soslayarse o menoscabarse las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia Provincial, con relación al cuidado del derecho de acceso a la justicia", consigna.

Por su parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe expresó su "más enérgico rechazo a las manifestaciones periodísticas efectuadas en el día de la fecha por el Presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe -en representación de los Colegios de Abogados de la Provincia-, en las que a la vez de plantearse la reapertura de la actividad tribunalicia, se aseveró que los jueces no se encuentran trabajando en sus domicilios y consignándose en zócalo de la mentada nota, que la “justicia” está de vacaciones y no de cuarentena".

"Resulta equivocado hablar de un “cierre del Poder Judicial”, sino que por el contrario, la Corte Provincial, atendiendo a la normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, dispuso un receso con órganos jurisdiccionales de turno para asegurar la prestación del servicio de justicia. Y a la vez, se dispuso que los magistrados continuaran trabajando en el dictado de sentencias -extremo que por la suspensión de plazos procesales recién podrá reflejarse en el sistema una vez reiniciada la actividad-, resultando verdaderamente inexplicable que alguien pudiera razonablemente aseverar lo contrario", enfatizó el Colegio de Magistrados y Funcionarios.



.