ASSA pidió a usuarios que paguen la factura Locales 09 de abril de 2020

La empresa Aguas Santafesinas (ASSA) informó a los usuarios de las quince ciudades donde presta los servicios sanitarios, entre ellas Rafaela, que amplió hasta el lunes 27 de abril el plazo de pago en efectivo o con tarjeta de débito en los puntos de cobranza habilitados para cualquier comprobante que tenga fecha original de vencimiento a lo largo de este mes (Pago Fácil, Rapipago, Santa Fe Servicios etc.). Además, la compañía estatal pidió a los usuarios que hagan un esfuerzo y no dejen de abonar la factura para poder seguir manteniendo el suministro, que se considera vital para la prevención contra la propagación del coronavirus.

"Desde Aguas Santafesinas estamos brindando a más de dos millones de vecinos un servicio esencial para luchar contra el coronavirus. Por eso necesitamos que los usuarios que puedan hacerlo, abonen la factura de servicio para seguir sosteniendo la provisión de agua potable a cada hogar", expresó en una comunicación oficial.

En este sentido, recordó que las facturas de servicios y de planes de cancelación de deudas se pueden abonar a través de medios digitales (homebanking, débito en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, mercado pago, etc.), manteniéndose los vencimientos establecidos. "No es necesario reimprimir dichas facturas; se pueden pagar con el mismo comprobante recibido por Correo", aclararon desde ASSA.

En el caso de las facturas de servicio medido de la ciudad de Santa Fe y otras trece ciudades incluyendo a Rafaela (excepto Rosario) serán distribuidas en los próximos días por Correo Argentino y tendrán vencimiento también el lunes 27, remarcó.

De este modo, la empresa prestadora de los servicios sanitarios siguió el camino del gobernador, Omar Perotti, quien la semana pasada pidió a todos los santafesinos: "Aquel que pueda pagar, que pague. Sería la mejor forma de expresar la solidaridad y de ayudar".

ASSA recordó además los distintos medios de pago:

– Débito automático con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Tarjeta Naranja) o cuenta bancaria (se pueden adherir llamando o ingresando a la web de tu banco o entidad emisora de la tarjeta).

– Pago telefónico a través del Centro de Atención al Usuario teléfono 0810-777-2000

– Solicitud de pago a través de nuestra web www.aguassantafesinas.com.ar (la empresa llama por teléfono para realizar el pago con tarjeta de crédito).

– Imprimir la factura desde nuestra web y pagar con la aplicación “Mercado Pago”, escaneando con el teléfono el código de barras de la factura.

– Imprimir la factura desde la web y pagar con la aplicación “Santa Fe Pagos” del Nuevo Banco de Santa Fe, escaneando con el teléfono el código de barras de la factura.