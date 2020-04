Municipio clausuró una financiera Locales 09 de abril de 2020 Redacción Por El motivo de la clausura es el incumplimiento de los Decretos Municipales como así también el Decreto Nacional 297/20 y la decisión administrativa Nº 450 del año 2020 en el inciso Nº 7, los cuales no habilitan a prestar servicios a las financieras dentro del período de la cuarentena social y obligatoria.

Este miércoles, la Municipalidad de Rafaela realizó la clausura preventiva de FinanYa! Las actuaciones estuvieron a cargo del juez de Faltas de la Tercera Nominación, Rubén Pavetti, y agentes de Protección Vial y Comunitaria.

El motivo de la clausura es el incumplimiento de los Decretos Municipales como así también el Decreto Nacional 297/20 y la decisión administrativa Nº 450 del año 2020 en el inciso Nº 7 que autoriza a funcionar, entre otras actividades, a las mutuales y cooperativas de créditos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. “El martes constatamos que Financom S.A. estaba en plena actividad. En este caso, se trata de una financiera y en la habilitación municipal figura como una empresa que brinda servicios financieros. Por lo tanto se le solicitó que proceda al cierre del local”, explicó Pavetti.

Financom realizó el descargo correspondiente el mismo día, “manifestando que están administrados por una mutual y presentando una serie de documentaciones. Nosotros entendemos que no es la documentación adecuada ya que no corrobora que es una mutual o cooperativa”.

Por lo tanto, “el día miércoles se procedió a la clausura preventiva del lugar hasta el domingo 12 de abril. A partir del lunes, la decisión será del Gobierno Nacional en cuanto a la prolongación de la cuarentena. Ahí se verá si se incluyen este tipo de actividades para poder seguir trabajando”. “Para nosotros el motivo clave de la clausura consiste en que es una actividad que no está habilitada para actuar como mutual ni como cooperativa. Es una financiera y de este modo está habilitada por el Municipio”, finalizó el Juez de Faltas Municipal.