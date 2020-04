Ya murieron 65 personas por coronavirus en el país Nacionales 09 de abril de 2020 Redacción Por Ayer se confirmaron cinco muertes. Además, hay 1.795 contagiados.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Un hombre de 64 años murió ayer a la madrugada en la provincia de Neuquén, otros dos de 72 y 68 en la Ciudad de Buenos Aires, una mujer de 61 en Tucumán, y otra de 82, en la provincia de Buenos Aires, por lo que se sumaron a la lista de víctimas fatales del coronavirus en la Argentina que alcanza los 65 fallecidos, mientras se confirmaron 80 nuevos casos.

Según informó el Ministerio de Salud de la Nación este miércoles, en su reporte diario vespertino, las personas infectadas por coronavirus son 1.795, de los cuales, 767 (43%) son importados, 618 (34%) son contactos estrechos de casos confirmados, 224 (12%) son casos de circulación comunitaria, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El hombre fallecido en Neuquén era de la localidad de Loncopué, ubicado a unos 300 kilómetros de la capital provincial, donde al menos 40 personas se encontraban aisladas y el lunes pasado había muerto otro hombre 64 años, según informaron fuentes oficiales.

En las últimas horas se contagió una vecina de esa localidad 62 años que no tendría vínculo familiar con ninguna de las personas fallecidas.

El último muerto se encontraba internado en el Hospital de Zapala, con un grave cuadro de salud, y al igual que el otro paciente no había tenido antecedentes de viaje al exterior o a zonas de circulación comunitaria del virus.

En esa provincia ya son cuatro los fallecidos por infección con Covid-19, con un total de 70 infectados.

En tanto, también este miércoles se produjo la muerte de un hombre de 68 años que se encontraba internado en una clínica del barrio porteño de Belgrano, del cual no se conocieron mayores detalles.

En Tucumán este miércoles la cartera de salud local confirmó el fallecimiento de una mujer de 61, que estaba internada en una clínica privada de la capital provincial.

La mujer había realizado un viaje por Estados Unidos, desde donde había regresado el pasado 19 de marzo, y según el comunicado oficial, se encontraba internada en el sanatorio desde el 31 de marzo y "cursaba insuficiencia respiratoria, falla multiorgánica y shock séptico".

En la Argentina se confirmaron hasta el momento 1.795 casos de coronavirus, mientras 358 personas ya fueron dadas de alta.

Del total de enfermos confirmados este miércoles, 18 son de la Ciudad de Buenos Aires, 17 de la provincia de Buenos Aires, 15 de Chaco, 1 de Córdoba, 1 de La Pampa, 6 de Mendoza, 17 de Neuquén, 1 de Río Negro, 2 de Santa Fe, y 2 de Tierra del Fuego.



BARBIJOS PROFESIONALES

PARA AGENTES DE SALUD

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, advirtió ayer que "los barbijos de uso profesional o quirúrgico deben ser usados exclusivamente por personal sanitario o enfermos de coronavirus con diagnóstico". Luego de que al menos seis provincias decretaran como obligatorio el uso de barbijos, la funcionaria señaló que se trata de un elemento "crítico a nivel mundial", por lo que consideró que es muy importante reservar los "quirúrgicos de alta eficiencia para pacientes con casos confirmados e integrantes de los equipos de salud".

No obstante, admitió que barbijos, tapabocas o máscaras de confección casera, pueden ser "útiles como un elemento para proteger a los demás" de eventuales contagios ante la posibilidad de que el que lo usa sea un infectado asintomático o que se encuentre en el estadio anterior a la etapa de síntomas.

"Si alguien decide hacerlo, tiene que tener en claro conceptos importantes: tiene que contener varias capas de tela, tiene que ser lavable y reutilizable, y tiene que ser usado en forma individual", expresó Vizzotti en el marco del reporte 49 del Ministerio de Salud en cuanto a la pandemia.

Además, advirtió que el uso de barbijos caseros no reemplaza a las medidas recomendadas por el Ministerio de la Salud de la Nación como el aislamiento, el lavado de manos y la limpieza de superficies.

El número de testeos sigue en aumento, ya que este lunes se realizaron 1552 en la red que ya suma 132 laboratorios y acumulan 13.330 desde que se inició el brote, con una positividad de 14,6 por ciento.