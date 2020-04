Hay faltante de silos bolsa

Mientras avanza la cosecha de soja y de maíz, y crece la necesidad del productor de acopiar sus granos en el campo debido a las restricciones derivadas de la cuarentena en el traslado, la falta de silos bolsa complica las tareas.

De acuerdo al portal online Agrovoz, las principales empresas proveedoras del insumo están con una demora en las entregas de hasta 30 días, debido a problemas en la logística.



ESTE ES EL ESCENARIO

"Estamos con el stock adecuado, pero con algunas demoras en la logística. Lo que en campañas anteriores era un período de entrega entre siete a 15 días para que la bolsa estuviera en el campo, ahora se ha multiplicado por dos", sostuvo Leonardo Torreta, gerente comercial de Ipesa, la empresa que concentra el 70 por ciento de las ventas de silos bolsa en el mercado.

La lista de proveedores para el mercado interno incluye a Ipesa (Tierra del Fuego), Plaster (San Luis), ACA (General Pico), Graner (San Luis) y Thyssen (San Luis), entre otras.

"La demanda es exponencial y ha superado las expectativas", reconocen desde Ipesa.

En tanto, Víctor Accastello -director de insumos de la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA)-, sostuvo que "pasó de ser una caja de ahorro, allá por enero y febrero, a convertirse en un elemento clave por las dificultades en la logística para llevar los granos a acopios y a puertos".

A nivel de e-commerce, el insumo también tuvo un crecimiento en los pedidos.

Y según Gabriel Vidal -CEO de la plataforma Agrired- fue lo primero que explotó en consultas y ventas ni bien arrancó la cuarentena.

El sector estimaba al inicio de la campaña una demanda de silos bolsa de 450 mil unidades.



¿DE QUE SE TRATA

EL SILO BOLSA?

El silo bolsa es una innovación productiva aparecida en la década del 90 que permite al productor rural almacenar los granos en su propio campo, reduciendo de ese modo la incertidumbre y los riesgos de no poder contar con un lugar adecuado de acopio y transporte, antes de la comercialización.

De este modo el productor puede retener la cosecha a bajo costo, mejorando su posición ante la cadena de comercialización.

El silo bolsa permite almacenar -por un período de hasta 2 años-, tanto granos secos (soja, maíz, trigo, girasol, etc) como granos húmedos (maíz, sorgo, avena, cebada, etc.) y materiales de picado fino (maíz, sorgo, alfalfa, verdeos invernales, etc.).

El implemento también resulta de gran utilidad para los contratistas que realizan la cosecha, ya que de contar con las silo bolsas, no se ven obligados a detener la cosecha por falta de camiones.

Y de acuerdo a una publicación en internet, la gran ventaja de este almacenamiento ha sido una mayor estabilidad de precios para el productor.