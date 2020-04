Coronavirus: ¿qué hacer en el tambo si se ubica un operario sospechado? SUPLEMENTO RURAL 09 de abril de 2020 Redacción Por Resulta claro que en el contexto de la pandemia del Coronavirus siempre es mejor prevenir que curar, pero qué pasa en el caso de que haya una persona contagiada o sospechosa trabajando. Un grupo de expertos diseñó una hoja de ruta.

El trabajo fue generado desde el Senasa, el INTA y el Ministerio de Agricultura de la Nación, y uno de los capítulos del trabajo completo denominado Producción Láctea y Coronavirus Covid-19, aporta elementos para la elaboración de un plan de contingencia.

Ante la posibilidad de que un operario del tambo se encuadre como caso probable, sospechoso o confirmado de coronavirus COVID-19 y dada las características del trabajo en el tambo, el resto del personal o parte del mismo puede quedar enmarcado como "contacto estrecho".

En un pormenorizado informe de TodoAgro se indica que si la autoridad sanitaria define esta situación, todos los empleados estarán obligados a respetar las medidas establecidas (seguramente dejar de trabajar y aislarse).

Por este motivo, se vuelve a insistir en que por cuestiones de salud pública y de viabilidad de la empresa, se requieren adoptar rigurosas medidas de prevención, muchas de las cuales pueden parecer exageradas, pero son las necesarias en este caso excepcional de pandemia.



LAS ALTERNATIVAS

* Personal externo: licenciarlo por un tiempo o reasignarle tareas que no impliquen contacto estrecho con el resto del personal (labores culturales, distribución de alimentos, etc.).

* Si existieran grupos de trabajo con actividades diferenciadas (por ejemplo ordeñadores, personal de campo, crianza, manejo de mixer, etc.), sería imprescindible sostener estos trabajos evitando contactos estrechos con el resto del personal. Esta situación, complementada con medidas higiénicas reforzadas, abre la posibilidad de recurrir al grupo no alcanzado por la cuarentena para continuar con los trabajos esenciales.

* Coordinar con vecinos la posibilidad de ayuda recíproca frente a casos de enfermedad y cuarentena. Todos asisten al auxilio del productor que tiene que licenciar a su personal.

* Un grupo de productores puede organizarse previamente para conformar un grupo de trabajo externo latente. Este se activa en el caso de necesidad. El grupo paga un monto compartido solidario (seguro) que se ajusta en el caso de necesidad de activar el citado grupo. Esta posible alternativa podría organizarse coordinadamente con cooperativas, industrias, grupos existentes.

* Por logísticas eventuales que afecten el abastecimiento, se debería considerar la posibilidad de incrementar las reservas de alimentos disponibles en el establecimiento.



MANERA DE PROCEDER

- Personas externas al establecimiento y con permiso de ingreso (se presenta el caso del transportista de leche). Si la autoridad sanitaria define a esta persona como sospechoso, probable o confirmado, quedará aislada respetando las instrucciones de la autoridad sanitaria a cargo del caso.

La recolección de leche se realizará a partir de este momento con personal de reemplazo. Se deberá lavar y desinfectar la cabina del camión o vehículo y sectores críticos del mismo, por ejemplo, muestreador de leche, válvulas, conservadora, etc.)

- A nivel del tambo, se procederá rápidamente a lavar y desinfectar los sectores de circulación de esta persona e instalaciones utilizadas. Podrán utilizarse los sanitizantes o desinfectantes de uso habitual (hipoclorito de sodio y compuestos de amonio cuaternario, entre otros). Se recomienda seguir las instrucciones del Ministerio de salud: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-prevencion-empresas-organismos-atencion-publico#4

Y la autoridad sanitaria evaluará la situación de esta persona con respecto al resto del personal. Si se evitó el contacto (situación que mencionamos), el tambo estará en mejores condiciones de seguir operando con el personal. Caso contrario, la autoridad definirá la existencia de contactos estrechos o si todo el personal está comprometido.

- Personal y familiares que habitan en el establecimiento: las personas que presenten síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, dolor de garganta) o hayan tenido contacto con personas que hayan viajado o con casos confirmados o probables y con síntomas, deben quedarse en su casa, aislarse del resto y avisar rápidamente a los números de contacto de los servicios de salud ocupacional y autoridades sanitarias competentes y al propietario/responsable del tambo.

- La totalidad de las instalaciones deberán lavarse y desinfectarse: pueden utilizarse los sanitizantes o desinfectantes de uso habitual (hipoclorito de sodio y compuestos de amonio cuaternario, entre otros). Y en este caso también se recomienda seguir las instrucciones del Ministerio de Salud.

El servicio médico realizará un diagnóstico del caso, estableciendo las pautas a seguir por esta persona.



AL TIEMPO DE LOS

RESULTADOS

* Si el resultado fuera negativo, la persona podrá retomar su trabajo cuando esté en condiciones de hacerlo. - Si el resultado fuera positivo, el servicio médico establecerá las medidas a implementar por esta persona y evaluará la situación del resto del personal.

* Si de la evaluación resultará que todo el resto del personal tuvo contacto con el enfermo, deberán aislarse y no podrán trabajar.

* Si hubiera personas que por su trabajo o por las precauciones implementadas, no tuvieron contacto estrecho con la persona enferma, posiblemente las autoridades analicen la posibilidad de continuidad laboral.

Y el tambo podrá operar a partir de estas alternativas: con personal de reemplazo, con personal que a criterio de la autoridad pueda seguir trabajando, o combinado ambas situaciones.