Libre pensador

A minutos de dar una clase abierta por Instagram, me tomo este tiempo para hablarles por intermedio de la tinta. Siempre entendí al buen entrenador que sea el que bien observa a su alumno. Hoy parece mentira, no veo las horas de poderlos ver, y atender, despreocuparme de los problemas y ocuparme del trabajo.

Sin querer, cuando venía del supermercado, me encontré con un amigo. Él se para a charlar tres palabras que fueron algunas más. Yo venía él iba, del súper si están distraídos. Y me dijo: “esto ya cambió para siempre. Mañana tengo una audiencia por skype. Nunca me lo hubiera imaginado. Antes tomábamos mates del que encontrábamos en el camino. Saludábamos a todos, por cortesía con un apretón de mano, sino no era con beso y abrazo. Esto cambió a partir de ahora. Creía que solo la ciencia ficción podía mostrarnos interacciones humanas por una máquina. Mi novia cree que no es para tanto, que vamos a volver igual que de costumbre”.

Y ahí la realidad te paraliza. La costumbre está cambiando. Las culturas son costumbres arraigadas. La etnia es la diversidad y la unión de costumbres en personas que tienen una misma lengua y cultura. Otro paradigma se abre. La cultura puede arrastrarse a un cambio. Porque hoy tenemos otros conocimientos al de antaño, y también, a la realidad dinámica en que vivimos y transitamos. Por ejemplo: fui por primera vez a un sitio con barbijo. Y charlamos con mi amigo, esos escasos minutos a dos metros o más de distancia, y…, nunca me saque el barbijo. Primero porque no había terminado con el ritual de la asepsia de lo comprado. Segundo porque ni borracho me toco la cara sin terminar todo estos NUEVOS TRABAJOS. Será el nacimiento de cambios de ideas. ¿Qué será? Los trabajos… ¿cambiarán? Mi oficio es levantar pesas. Explicar. Enseñar. Ponderar el arte del levantamiento de pesas. Comunicar. Muchas veces pateé el tarro y pocas veces me ensucié. ¿Saben cuántas cosas cambiaria si estaría a mi alcance?

Pero no tengo ese poder, solo la tinta para confiárselos a ustedes. Es tiempo de generar cambios. De apoyarnos. Estamos todos en el mismo barco. Quien crea que está salvado es porque no ve a quien está pisando debajo. Y si el barco hace aguas. Estimado lector. Todos naufragamos.

¿Es lógico gastarse las reservas (que cada uno tiene o dispone)? Puede que sea. Pero justo no es. Porque uno… “¿anda a saber cuánto hace que viene ahorrando? Y si nos detenemos a mirar para abajo. Enseguida levantamos la mirada así no nos piden. Y la conciencia se queda tranquila. Se queda… ¿tranquila?

Para mi es momento de unirnos y comprometernos. Y que la incertidumbre no se apodere de nosotros. Siempre que llovió, paró. No estemos distraídos y miremos a quien ayudar, como cambiar, como salir y sobre todo… como reinventarnos. Juntos.

Breve reseña: dije que escribiría de entrenamientos y miren lo que se imprimió en este glorioso papel que nos comunica a diario… el diario. LA OPINION. #uncodazoconamor.