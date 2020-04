"De una u otra manera tenemos que adaptarnos"

Desde el comienzo de su carrera, Meli Gretter nunca había tenido interrupciones demasiado prolongadas debido a lesiones. Pero a mediados de 2019 sufrió la fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha, cuando disputaba las finales de la Liga Brasilera con el Vera Cruz Campinas, y eso le demandó siete meses de inactividad oficial.

Con la llegada del nuevo año, junto a la buena noticia de la recuperación, llegó el cambio de equipo en Brasil para pasar a defender los colores del Sampaio Basquete. Sin embargo, apenas pudo disputar el primer partido del torneo, ya que la pandemia del coronavirus frenó la actividad deportiva como en casi todo el mundo.

«El 13 de marzo volví a jugar, en mi primer partido del 2020, después de estar parada 7 meses por la lesión que sufrí en la mano el año pasado. La verdad antes del partido estaba con muchos nervios, miedo, adrenalina, ansiedad..pero una vez que subía la pelota al aire desapareció todo y disfruté al máximo de estar nuevamente en un cancha, disfrutando de este deporte tan lindo», nos contó la jugadora rafaelina desde Maranhao.

El período de cuarentena le impidió tener un mayor conocimiento de la ciudad. «No la conozco mucho, no dio tiempo a que pueda salir a recorrer. Pero por lo que yo sé, es una ciudad turística por cuenta de las playas, dicen que son muy lindas, jaja», sonrió deseando poder pronto estar en ellas.

El Sampaio, campeón defensor de la Liga Brasilera, tiene en su plantilla mayoría de jugadoras de la selección de ese país, por lo que sumado a la base titular y referente de la selección argentina lo convierten nuevamente en candidato.

«Tengo como compañeras a Taina Paixão, Ramona, Rapha Monteiro, Tati Pacheco, Gil.. Erika que todavía no se sumó al equipo, pero ya tiene contrato. Y Gabi Guimarães que jugó 3×3 con la selección brasilera. Después hay 4 jugadoras que sonde la ciudad», describió en cuanto al gran potencial de la escuadra.



LOS DIAS DE AISLAMIENTO

En Brasil hay algunas diferencias con el período de aislamiento para frenar la pandemia del coronavirus. Sobre lo que ocurre en su ciudad, Meli expresó que «me encuentro acá desde el 1 de marzo, que fue el día que me sumé al nuevo equipo de cara a una temporada más en este país. La cuarentena no es obligatoria (no hay multas ni nada de eso para la gente que no cumple) pero si la mayoría de los Estados están todos parados, solo funcionan las cosas esenciales».

Sobre como trata de mantenerse en forma, prioritario para todo deportista de alto rendimiento, expresó que «los deportistas trabajamos con nuestro físico, así que es esencial continuar con los entrenamientos. De una u otra manera tenemos que adaptarnos al espacio con el que contamos, pero no parar de hacer alguna actividad».

Acotó que «Yo estoy en contacto con el preparador físico del club y también con el preparador físico de la selección Argentina. Son ellos los que me arman los entrenamientos..Estoy entrenando mañana y tarde en el departamento..»

Como mensaje de despedida sobre este momento tan difícil en todos los continentes, puntualizó que «es una situación difícil la que el mundo está pasando, pero todos tenemos que ser conscientes y hacer todo lo que los médicos y especialistas de salud dicen» (fuente: todoapulmon-rafaela.com).