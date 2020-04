López: "indudablemente hay que usar mascarillas o barbijos masivamente” Locales 09 de abril de 2020 Redacción Por En medio de distintas posturas y posicionamientos respecto al uso obligatorio de máscaras y barbijos para uso de toda la población, como medida de prevención frente a la pandemia del coronavirus, el gerente de Aprisa, Dr. Eduardo López dijo que “hay que usarlo ´sí o sí”.

Dentro de este agitado debate, sobre la utilización o no de barbijos de manera obligatoria para toda la población, actualmente ya hay provincias en donde su uso es obligatorio a la hora de circular en la vía pública.

Al ser consultado sobre esta polémica incluso generada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Eduardo López, actual gerente de Aprisa, de los Hogares de Emas Salud y del Hogar San Francisco de Asís, señaló que ”rotundamente sí hay que usarlos, porque la utilización del barbijo de manera masiva es uno de los tres elementos exitosos que han tenido otras experiencias en otras partes del mundo. Hay tres medidas que son indiscutibles cada vez más y que las han adoptado aquellos países en donde se ha logrado contener la pandemia: una es el aislamiento social y el respeto por las medidas de cuarentena; el segundo punto es la posibilidad de testear masivamente a aquellos grupos de mayor riesgo para poder aislar a aquellas personas que son asintomáticas, y pueden ser transmisoras de la enfermedad; y el tercer punto es lo que ya dije sobre la masividad en el uso de barbijos por parte no solo del personal de salud, sino de toda la población”.

López señaló que toda persona que salga a trabajar, o que tiene concurrir a una farmacia, o a comprar alimentos debe protegerse la región facial, es decir la nariz y la boca, ya que “por un lado va a minimizar los riesgos de que si está infectado y es asintomático, no va a emitir las gotículas que por ahí transmite el virus y a su vez hace las veces de barrera, protegiendo y evitando el estar tocándose las cara que es donde están las vías de contagio del COVID-19”.

Respecto al tipo de protección para la nariz o boca, el médico señaló que hay distintos tutoriales y consejos para la elaboración de barbijos caseros, pero que con un trozo de tela de algodón, con varios pliegos y un bolsillo donde se coloque una servilleta absorbente uno logra una protección.

Al igual que muchos profesionales de la salud, la recomendación está en la higiene de este elemento, ya que hay que considerar que cada vez que lo usemos y regresemos a nuestra casa, hay que lavarlo con agua y jabón o detergente, y desechar la servilleta de papel.



"AUTOMEDICACION SI O NO ANTE

ALGUNOS SINTOMAS LEVES"

Ante esta inquietud, el gerente de Aprisa, señaló que definitivamente no hay que automedicarse ni entrar en pánico, por el contrario hay diferentes mecanismos para efectuar una consulta ante la aparición de algún síntoma o afección.

“Hay diferentes canales de consulta tanto en el sector público como en el privado. Hay que utilizar todas los canales remotos de consultas, ya sea el 107, el 0800, el Whatsapp; hay que evitar aglomerarse en las guardias o salas de espera. Otro punto que han tenido como experiencia negativa muchos países con cifras de contagios elevadas, es que esto se ha producido precisamente en las guardias, por eso recomendamos la consulta al médico de cabecera o el llamado al efector de salud para recibir la orientación adecuada y saber que debe hacer”, indicó el Dr. López.