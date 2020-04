“No vamos a tener las mismas actividades que teníamos" Locales 09 de abril de 2020 Redacción Por Luis Castellano no dejó dudas respecto a la continuidad de las restricciones y al aislamiento social a partir del lunes 13 de abril. ”Si pensamos en volver a la normalidad, vamos a tirar todo lo hecho hasta acá por la borda", indicó.

La pandemia del COVID-19 y su dinamismo a la hora de comportarse, supuso distintas determinaciones en función a los resultados obtenidos con las medidas adoptadas hasta el momento. Las especulaciones como consecuencia de que este domingo finalizara la cuarentena obligatoria dispuesta por el decreto que firmó el presidente de la nación, hicieron suponer el regreso en cierto modo a la normalidad. Pero nada de eso va a ocurrir más allá de que aún no hay anuncio oficial.

El intendente Luis Castellano se refirió al tema y señaló que “tenemos que concientizarnos de que no vamos a tener las mismas actividades que teníamos antes de meternos en cuarentena, probablemente por mucho tiempo. Si pensamos que el lunes, a partir de las actividades que pueda autorizar el presidente todo va a volver a la normalidad, vamos a tirar todo lo hecho hasta acá por la borda”.

“Creo que con este esfuerzo estamos poniendo al país, a la provincia y a la ciudad como un lugar en el que hasta aquí contiene la curva, en donde podemos estar medianamente sin tanta circulación comunitaria, pero que esto puede derrumbarse rápidamente, -en una semana diría-, si nosotros creemos que podemos volver a hacer nuestras actividades como antes las hacíamos. Más allá de lo que se vaya autorizando por decreto nacional, el municipio junto a la gremial empresaria, junto a la CGT, a la Sociedad Rural y a todas las instituciones que participamos del esquema de producción, vamos a tener que ir regulando claramente un protocolo de actuación de cada una de las actividades. Vamos a tener que ser muy estrictos con algunas reglas básicas que vamos a tener que respetar para cada actividad que se vaya habilitando, porque sino sinceramente podemos correr un gran riesgo”, manifestó el mandatario rafaelino.

Y agregó: “va a ser de a poco, gradual, con restricción horaria, con turnos diferenciados, con distanciamiento y seguramente con las recomendaciones del Ministerio de salud de la provincia, para el uso de barbijos y las exigencias de higiene. Vamos a tener que considerar los cuidados en la vía pública, porque hay muchas actividades que sus lugares de espera ya no van a poder ser en el interior sino en la vía pública; para eso va a ser necesario trabajar para darle a esas personas las comodidades que necesitan. El delivery va a ser fundamental para esas actividades que ya funcionan y para las que se habiliten, porque vamos a tener que seguir quedándonos en casa el mayor tiempo posible”, indicó Castellano.