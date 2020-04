Hasta aquí la Argentina fue modificando las semanas en que probablemente se dé el pico de la enfermedad de COVID-19; esto en función de lo dinámico que es el virus y los escasos conocimientos que se tienen sobre su comportamiento. De lo que hay que estar seguros dijo el doctor Eduardo López, es que el pico siempre llega,y el secreto del éxito va a estar en cómo estemos preparados para enfrentarlo.

“Esta es una enfermedad nueva, nosotros sabemos por experiencias ajenas que el pico siempre llega, en algún momento la capacidad de contagio que tiene el virus y la cantidad de enfermos que aparecen, suponen un gran componente de exigencias para el sistema de salud. El estrés va a ser mayor o menor en el sistema sanitario, en función del comportamiento social de las personas, del cumplimiento del distanciamiento y de la cuarentena, del uso de los barbijos y de las medidas de higiene personales y comunitarias”.

Además López manifestó que no se sabe a ciencia cierta cuándo va a ocurrir el pico en nuestro país, porque esto va ocurriendo por regiones. Hay regiones que en otras partes del mundo están en el pico de la pandemia, otras a las que no ha llegado y otras que lo han superado dentro del mismo país. No tenemos claro cuándo va a llegar aquí, sí sabemos que cuánto más nos cuidemos este pico va a ser de menor intensidad, supone que el sistema de salud va a tener mayor capacidad de amortiguación, va a tener mayor capacidad de resolver las complicaciones de esta enfermedad y las vidas perdidas van a ser muchas menos”.

“No relajarse aún con los resultados positivos que estamos viendo, esto va a ser largo, estamos recién entrando en una etapa donde también están las complicaciones por todos los cuadros habituales de los procesos estacionales, por lo tanto van a convivir las clásicas gripes y resfríos con los cuadros de coronavirus. Esto va a significar un desafío para el sistema de salud de soportar lo que es normal del invierno más lo que genera la pandemia. Por eso va a ser fundamental nuestro comportamiento”, finalizó.