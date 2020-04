Banco de Santa Fe atenderá al público solo con turno previo Locales 09 de abril de 2020 Redacción Por La atención por ventanilla queda exclusivamente reservada para el pago de jubilaciones y pensiones según el cronograma de la ANSeS.

Las entidades bancarias comenzaron este miércoles a habilitar sistemas de pedido de turnos para acudir a las sucursales bancarias durante la próxima semana, mientras que el Banco Central garantizó la recarga de efectivo en cajeros automáticos y así atender la demanda durante el fin de semana largo de Semana Santa.

El próximo lunes las sucursales bancarias reabrirán para el público general, aunque será con algunas limitaciones, ya que sólo podrán realizarse operaciones con turno y que no sean por ventanilla como la suscripción de documentación para apertura de cuentas, tarjetas de crédito, préstamos, garantías; la entrega de chequeras; el asesoramiento en general; y la operatoria de cajas de seguridad, entre otros.

En ese sentido, las entidades recordaron que no se podrá acudir a los bancos para realizar operaciones como el pago de impuestos o servicio por ventanilla; extracciones o depósitos de dinero o cheques por ventanilla; o transferencias.

La nueva modalidad de apertura de bancos tendrá vigencia entre el 13 y el 17 de este mes y, si bien los jubilados y pensionados podrán operar por ventanilla de acuerdo con el cronograma fijado por la Anses, el resto de los clientes deberá solicitar un turno de manera previa.

En este marco, el Banco Santa Fe informó ayer que desde el lunes comenzará con la atención del público en general y empresas para realizar diferentes operaciones que no sean por ventanilla y según el cronograma dispuesto por el BCRA por terminación de DNI (personas humanas) o dígito verificador del CUIT (personas jurídicas), y con turno acordado previamente a través de la página web https://www.bancosantafe.com.ar/mis-turnos-web sin el cual no se podrá acceder a la sucursal.

La atención por cajas queda exclusivamente reservada para el pago de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o correspondientes a la jurisdicción provincial y sólo los días que indican los cronogramas de ANSES, no siendo necesario para ello la obtención previa de turno. La atención por caja se orienta principalmente a jubilados y pensionados sin Tarjeta de Débito.

Desde el lunes 13 y hasta el viernes 17, el público en general sólo podrá realizar operaciones que no requieran atención por ventanilla como: gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a su caja de seguridad, hacer gestiones vinculadas a sus cuentas, pero contando con un turno previo. Los depósitos, extracciones y pagos deberán seguir realizándose a través de los cajeros automáticos y ATMs.

El horario será el habitual de atención bancaria con una extensión de dos horas después del cierre.



CRONOGRAMA PARA

PUBLICO GENERAL

Los clientes sólo podrán concurrir a las sucursales el día de la semana asignado según el cronograma que contempla el último número del DNI (personas humanas) y el dígito verificador del CUIT (personas jurídicas), y con el turno acordado previamente con el Banco.

-Lunes 13 de abril: 0 y 1

-Martes 14 de abril: 2 y 3

-Miércoles 15 de abril: 4 y 5

-Jueves 16 de abril: 6 y 7

-Viernes 17 de abril: 8 y 9



SOLICITUD DE TURNOS

Los clientes deberán solicitar un turno previamente en la página web del Banco Santa Fe https://www.bancosantafe.com.ar/mis-turnos-web y recibirán un comprobante con el día de la cita, identificación de la persona (nombre completo y número de identificación) y ubicación de la sucursal a la que deberá dirigirse.

El comprobante le servirá a la persona de permiso de circulación entre su domicilio y la sucursal bancaria.

En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Banco Santa Fe apela a la responsabilidad y comprensión de sus clientes y les solicita expresamente que sólo se acerquen a las sucursales quienes realmente lo necesiten (con turno acordado) y los beneficiarios que deban percibir sus haberes y no cuenten con la Tarjeta de Débito, a fin de respetar las recomendaciones sanitarias y evitar aglomeraciones e inconvenientes que pongan en riesgo la salud de todos.

El Banco Santa Fe continúa implementando un estricto protocolo de seguridad e higiene para preservar la salud de los clientes y de los trabajadores bancarios, asegurando la limpieza y el cumplimiento de las distancias interpersonales estipuladas por la autoridad sanitaria.

El Banco les recuerda a sus clientes que tienen a disposición todos los canales electrónicos para realizar operaciones bancarias de manera cómoda, rápida y segura, las 24 horas: https://www.bancosantafe.com.ar/cuidarnos

Además, desde las redes oficiales del Banco Santa Fe (Facebook, twitter e Instagram) se responden todas las consultas de clientes y usuarios.