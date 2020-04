Coronavirus: ¿cuál es la actualidad de Ferro en tiempos de pandemia? Deportes 09 de abril de 2020 Por Martin Ferrero Flavio Barolo, presidente de la entidad de barrio Los Nogales señaló que “este parate genera a los clubes un shock económico y social, son un resorte necesario en toda sociedad para articular políticas de contención e inclusión social” y luego sumó: “Es otro de los impactos o efectos colaterales de esta pandemia”.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO DE LOS NOGALES. / El club Ferrocarril del Estado, su presente en tiempos de coronavirus. FOTO ARCHIVO DIRECTIVOS. / Barolo, al medio, se refirió a los problemas económicos que causará el COVID-19, no solamente en Ferro.

La pandemia de coronavirus ha parado la pelota en todos sus niveles. El deporte mundial quedó detenido. Días atrás hemos conocido la realidad de algunos de los clubes de nuestra ciudad y hoy es el turno de conocer el presente que atraviesa Ferrocarril del Estado, no muy diferente al del resto ya que todos, absolutamente todos, se encuentran cerrados y al aguardo de normativas que le permitan –y garanticen- volver al funcionamiento de manera normal.

“Al igual que todos, desde el inicio de la cuarentena el club está a puertas cerradas, no hay ningún tipo de actividad, se cortaron todas las actividades que hay en el club, sea fútbol de primera, inferiores e infantiles como así también de otras disciplinas que habían iniciado en el hongo”, le contó a LA OPINION, Flavio Barolo, el presidente del club de barrio Los Nogales. Y agregó: “Desde esa fecha hasta ahora no hay ningún tipo de movimiento en el club. Atentos a esta emergencia sanitaria y cumpliendo con todas las resoluciones y normativas y decretos nacionales, provinciales y municipales que se van dando”.



-Imagino que fue una decisión difícil, la de cerrar a cero el club, pero indispensable para los tiempos que tocan vivir…

-Sin dudas, pero priorizando la salud de todos. Este parate genera a los clubes en general y a Ferro en particular lo que se llama un shock económico y social, evidentemente todo lo que estaba programado y planificado no se pudo realizar y no sabemos hasta cuando no habrá actividad. No se va a levantar de un día para otro, veremos cómo nos adaptamos a esas circunstancias.



-¿Cómo están con los números?

-Desde el punto de vista económico hay una caída en las cuotas societarias, tanto en las disciplinas como de socios activos, la imposibilidad de hacer eventos. En mayo teníamos programada la cena del club por los 81 años, el torneo bichito que se hace a fines de mayo. La verdad que hoy por hoy hay una gran incertidumbre porque no se sabe si se van a poder realizar, estamos más no que sí. Eso nos afecta a lo que teníamos planificado y al presupuesto del año.



-…

-Sumado a esto, los sponsors, si bien había un compromiso previo a esta circunstancia, cuando se reactive la actividad normal y vayamos a hablar con cada uno veremos con que nos encontramos. Muchas actividades están paradas desde el punto de vista comercial y también van a tener sus impactos en sus respectivos negocios o comercios. En ese sentido también estamos en una merma en los ingresos del club.

Ya veíamos, previo a todo este tema, un año complejo desde lo económico, venimos de años inflacionarios, crisis económicas y los clubes no están exentos respecto a esa situación general.



-Seguramente se estará estudiando por la crisis por la emergencia del COVID-19 alguna medida a tomar para contener el impacto económico causado por la interrupción de todo, ¿recibieron alguna información al respecto?

-A nivel Municipal creo que hay una resolución que se pasó por whatsapp que van a estar derivando a los clubes un monto x para cubrir algunos gastos, de profesores, no de servicios, de gastos corrientes. Eso a nivel municipal por intermedio de la comisión asesora, es un mensaje que circuló y que sinceramente no se si es oficial o no. A nivel provincial y nacional, por ahora no hay nada, veremos.



-Hubo un mensaje muy positivo y unánime por parte de los clubes, inmediatamente pusieron todos sus instalaciones a disposición.

-Desde el punto de vista social el club estuvo siempre a disposición de la Municipalidad, hemos cedido nuestras instalaciones para que sean utilizadas para lo que necesiten, de hecho en el Polideportivo del Oeste, el Hongo, se han entregado algunas asistencias alimentarias días atrás. Este shock económico y social tiene que ver con eso, todos los clubes son un resorte necesario en toda sociedad para articular políticas de contención e inclusión social y al estar cerrados no se puede hacer. Es otro de los impactos o efectos colaterales de esta pandemia.



-Fueron uno de los primeros que comenzaron a trabajar con la reformulación que se tendrá que realizar en los torneos liguistas.

-Si, ya hace unos 15 días que venimos manifestando, como veíamos venir que esto se iba a extender bastante, es claro que el cronograma establecido de fechas tanto para el torneo Apertura, Clausura como para el Absoluto de lo que es Primera División del grupo uno y reserva no se va a poder cumplir producto que no dan las fechas. Un proyecto dentro de todo este marco de crisis económica, social y sanitaria que tiene que ver con reprogramar el torneo Apertura, quizás terminarlo, programar un nuevo torneo Clausura con menos fechas y quizás jugar un Absoluto y ver los temas de los promedios y descensos, un poco ese es el proyecto nuestro en líneas generales. Lo vamos a estar presentando en estos días en la liga para que luego sea tratado en comisión o que ese proyecto sea un puntapié inicial para que se debata y se realice un consenso entre los clubes y salga una reformulación de los torneos, ojala que todo esto pace rápido pero cuando se levante todo va a quedar la secuela económica y no todos los clubes van a estar a la altura de afrontar sus compromisos porque lo presupuestado en su momento ha cambiado radicalmente.