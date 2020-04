El Gobierno confirma que extenderá la cuarentena Nacionales 09 de abril de 2020 Redacción Por RESTA "DEFINIR SI SE PUEDEN FLEXIBILIZAR ALGUNAS AREAS"

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El Gobierno nacional decidió extender el aislamiento obligatorio al menos hasta el próximo 23 de abril, aunque resta "definir si se pueden flexibilizar algunas áreas" de la actividad económica, como se había planteado en un principio. "Quedó la fecha del 23 (de abril) para extender la cuarentena. Lo anuncia el Presidente el fin de semana", aseguraron a NA fuentes oficiales, que precisaron que "falta definir si se flexibiliza o no" la cuarentena en algunos sectores. De todos modos, la fecha no está firme porque hay gobernadores que sugieren ampliar la fecha hasta fines de abril o al menos hasta el domingo 26 de abril. "No tiene sentido finalizar la cuarentena un jueves, podría seguir unos días más", agregaron las fuentes.

Está previsto que el jefe de Estado y todos los gobernadores vuelvan "a conversar más cerca de la fecha" que se había fijado para el final de la cuarentena general, el lunes 13 de abril, para "definir si se pueden flexibilizar algunas áreas, de acuerdo a la evolución de la pandemia".

"El Presidente les pidió a los gobernadores datos precisos de cómo había funcionado el aislamiento hasta el momento en cada provincia", describieron a Noticias Argentinas fuentes cercanas a los partícipes de la videoconferencia que encabezó Fernández en Olivos con todos los gobernadores.

Durante la mañana, el mandatario nacional afirmó que la cuarentena general "va a ser casi igual que ahora" a partir de la semana que viene "en la Ciudad, el Conurbano y los grandes centros urbanos", y anticipó que "va a haber ínfimas alteraciones".

Fernández aseguró que se siente acompañado por gobernadores e intendentes en la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus, al afirmar que todos, más allá de las pertenencias políticas, “están poniendo garra, trabajo codo a codo y un compromiso enorme”, y adelantó que el aislamiento obligatorio se extenderá más allá del lunes 13, y no se "flexibilizará" sino que será más estricto.

Consultado sobre cuándo va a realizar el anuncio, Alberto Fernández indicó que será "cuando tenga claro el panorama en el Interior". "Los gobernadores quedaron en acercarme un poco de la información de cada lugar, qué elementos se podrían hacer. Todos estuvieron de acuerdo en prolongar la cuarentena", precisó en declaraciones a Canal 13.

Además, el Presidente aseguró que "nadie debe relajarse" con la salida paulatina de la cuarentena, y pidió "responsabilidad social" para cuidar a las personas mayores que son las más afectadas por la pandemia Covid-19.

Por la tarde, en declaraciones al canal C5N, Fernández en la que advirtió: "Parece que nos sentimos mejor, pero no estamos curados".

"No me corran con la economía. Yo voy a estar tranquilo sabiendo que pude salvar las vidas que pude salvar. Voy a trabajar en ese sentido, no me van a hacer cambiar de opinión", manifestó.

Por último, afirmó que se "está muy lejos de la meta", y sentenció: "A mí no me confunde nadie. Sé cuál es la prioridad y que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo. Vamos a salvar la vida de los argentinos y preservar la vida de los argentinos".