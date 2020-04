Infantino: "No vale la pena arriesgar" Deportes 09 de abril de 2020 Redacción Por EFECTO CORONAVIRUS

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente de FIFA, Gianni Infantino, aseguró ayer que el regreso de la actividad futbolística podría ser "en julio o agosto", aunque remarcó que es muy pronto para estipular una fecha y sostuvo que "no vale la pena arriesgar la vida de las personas por un partido".

En una conversación que mantuvo con el histórico delantero de Brasil, Ronaldo, en una transmisión en vivo a través de la red social Instagram, Infantino resaltó que "la salud" se ubica "en el primer lugar" de las prioridades en el marco de la propagación del coronavirus.

"Jugaremos cuando podamos jugar. Puede ser julio, puede ser agosto. No tenemos que meter presión. Debemos comprender la situación", manifestó.

En la misma línea, insistió: "Cuando los gobiernos digan, se puede hacer, ahí volvemos a jugar".

Y agregó: "Hay que estar en casa, mantener distancia, respetar.

Es una cuestión de respeto por el prójimo, por el que sufre. Las imágenes son terribles. Es una guerra".

"La salud, en primer lugar. No vale la pena arriesgar la vida de las personas por un partido de fútbol", sostuvo Infantino.

Días atrás, el mandatario de la FIFA afirmó que después de la pandemia del coronavirus el fútbol será "completamente distinto" mientras que consideró que este deporte será "más social y solidario, menos arrogante y más acogedor".

"Lo único que no cambiará será la alegría por un gol, el abrazarse para compartir una alegría. Seremos mejores, más humanos, mas atentos a los verdaderos valores. Italia saldrá de esto, porque en los momentos mas duros sabe dar lo mejor. Estoy a vuestro lado, queridos amigos", expresó.

En tanto, declaró: "Ya volverá el momento de pensar en el fútbol y cuando llegue celebraremos juntos el fin de una pesadilla".