"Ningún empleado de mi club va a sufrir un recorte" 09 de abril de 2020

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, cuestionó ayer a los dirigentes del fútbol argentino que pretenden bajar el sueldo de los jugadores del plantel profesional debido al parate por el coronavirus y aseguró que ningún empleado del "Xeneize" va a "sufrir un recorte en su salario".

"Hay muchos clubes que firmaron contratos imposibles de pagar y aprovechan el coronavirus para rebajar los sueldos, pero nosotros de ninguna manera vamos a hacer eso", manifestó Ameal en declaraciones a radio FM Late 93.1.

Y añadió: "Ningún empleado de mi club va a sufrir un recorte en su salario. Este es un tiempo difícil para todos, no estoy de acuerdo en bajar los sueldos".

En la misma línea, el presidente de Boca insistió: "Esta dirigencia es seria, somos un club serio y cumplimos nuestros compromisos. Entre mañana (por hoy) y el lunes vamos a hacer los adelantos previstos".

Además, se expresó en contra de los posibles cambios en el torneo de Primera División: "Si vos arrancás un torneo con un formato, tenés que terminarlo así. Ese es nuestro criterio y lo vamos a defender".

En cuanto a la situación de la Argentina por la pandemia, opinó: "Me parece perfecta la actitud del gobierno de apostar a la vida. Nosotros en el club le dimos asueto a todos nuestros empleados y vamos hablando por vídeo conferencias".

"Obviamente nos gustaría que la pelota empiece a rodar pero nosotros apostamos a la vida. Apoyamos lo que está haciendo el gobierno", dijo el presidente de Boca.

Por otra parte, Ameal se refirió al plano futbolístico y afirmó que piensa a Miguel Ángel Russo como entrenador "para más de diez años".

"Pensamos en Russo para 10 o 20 años, queremos mucho tiempo de Russo. No se puede pensar en el futuro cuando tenés un gran técnico y una mejor persona. Para nada, ni pensar". resaltó.