Denuncias por estafas telefónicas con el IFE Policiales 09 de abril de 2020 La funcionaria del MPA advirtió a la ciudadanía que no acepte indicaciones telefónicas acerca de cómo manipular un cajero automático.

La fiscal María Laura Urquiza investiga denuncias por estafas telefónicas relacionadas al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que fueron radicadas en los últimos días por vecinos de la ciudad de Santa Fe.

La funcionaria de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 informó que aún “no tenemos precisión de la cantidad de casos, pero sí sabemos que en las últimas horas se incrementaron” y agregó que “algunas denuncias fueron hechas en comisarías, pero hay otras que fueron recepcionadas por la Defensoría del Pueblo”.

“En todos los casos que comenzamos a analizar, la modalidad delictiva es similar”, informó Urquiza y remarcó que “es importante estar atentos para no ser víctimas de estos hechos ilícitos”. En tal sentido, remarcó que “hay que ser enfáticos y pedirle a la población que no acepte ningún tipo de indicación telefónica acerca de cómo manipular un cajero automático”.



MODALIDAD

La fiscal del MPA precisó que “la víctima recibe un llamado en su teléfono celular y, en la gran mayoría de los casos, el número que origina la comunicación es ‘privado’. Además, algunos denunciantes informaron que la persona que habla tiene tonada cordobesa”, indicó.

Urquiza agregó que “le dicen a la víctima que para cobrar los 10 mil pesos (correspondientes a la IFE) que abona el gobierno nacional, debe realizar una serie de gestiones bancarias a través del cajero automático”. En tal sentido, añadió que “también le dicen que las gestiones deben hacerse de forma inmediata porque, en caso contrario, podrían no cobrar el IFE a raíz de la gran cantidad de interesados inscriptos para percibirlo”.

“A través de diversos tipos de engaños y generando confusión en la víctima, le indican que se tome unos minutos para ir a un cajero y que la volverán a llamar. Una vez que la persona está en el cajero, le dan indicaciones para que, supuestamente, corrobore que la cuenta está activa y puede recibir el dinero. Sin embargo, lo que le hacen hacer es tomar créditos y luego le hacen transferir el dinero a otra cuenta bancaria”, relató la fiscal.

Urquiza también hizo hincapié en que “quien realiza la estafa es siempre muy amable y cordial con la víctima” y puso como ejemplo “un caso de la ciudad de Santa Fe en el que el estafador llamó al teléfono celular de la nieta de un matrimonio de adultos mayores y mientras le daba las indicaciones, le sugería que no sacara a sus abuelos a la calle por la pandemia del coronavirus”.