"Viudo de Adelfa" detenido con 5 kilos de cocaína

SANTA FE, 9 (NA). - El ex mediático Reinaldo Wabeke, conocido como el "viudo de Adelfa", fue detenido ayer con cinco kilos de cocaína en un operativo realizado en la autopista Rosario- Santa Fe, informaron fuentes policiales.

Wabeke fue aprehendido junto a otra persona por efectivos de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe, a la altura del kilómetro 22 de la mencionada autovía.

El ex mediático saltó a la fama en 2007 cuando se casó a los 24 años con la anciana Adelfa Volpes, después de haber vivido con ella y cuidado de la mujer desde los 15.

Adelfa era una amiga de su madre, tenía 82 años y falleció alrededor de un mes después de la boda. Posteriormente, Reinaldo confesó que era homosexual y se casó con un hombre en agosto de 2010 para convertirse así en el primer matrimonio igualitario de Santa Fe, y el ex mediático pasó a ser la primera persona en el país en haberse casado con una mujer y con un hombre.



DETENCION

La detención se produjo luego de que Wabeke y su compañero, identificado como AJCW, fueron detenidos por un control policial en la autopista Rosario-Santa Fe y no pudieron acreditar por qué circulaban en automóvil -un Citroën C4- durante la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno nacional para intentar frenar la pandemia de coronavirus.

Ante esa situación y algo de nerviosismo por parte de ambas personas, uno de los agentes viales notó la presencia de una serie de envoltorios dentro del vehículo que causaron cierta sospecha.

En ese aspecto, los policías encontraron un bolso que en su interior contenía tres panes prensados, envueltos en papel de aluminio, junto a otros dos más pequeños pero de iguales características.

Además detectaron la presencia de una bolsa de plástico color naranja, que llevaba la descripción de Sport 78, y que poseía otro pan compactado y un trozo de menor tamaño pero de iguales características al resto.



LEY DE DROGAS

De inmediato, los policías convocaron al personal de la Brigada Antinarcóticos, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal de Drogas, para examinar el contenido de dichos envoltorios, los cuales finalmente tenían un pesaje total de 5 kilos de clorhidrato de cocaína.

Wabeke y su acompañante, después de ser arrestados, fueron llevados a una dependencia policial de la ciudad de San Lorenzo por "Infracción a la ley 23.737", más conocida como Ley de Drogas, y quedaron a disposición del Juzgado Federal número 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, y del fiscal Claudio Kishimoto.

El año pasado, Reinaldo había confesado que le ofrecieron poner la casa donde él vivía en Santa Fe como "bunker" para vender drogas y hasta lo amenazaron de muerte.

Sin embargo, él afirmó que rechazó ese ofrecimiento y negó que se drogara o tomara alcohol, mientras soñaba con ser convocado para el segmento musical "Bailando" del programa ShowMatch. Actualmente vivía en un pueblo de Santa Fe y según había afirmado no quería volver a vivir en la capital provincial.