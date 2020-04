El Concejo realiza una sesión extraordinaria Locales 08 de abril de 2020 Redacción Por Será este miércoles desde las 9, a puerta cerrada y solo con la presencia de la prensa. Se votarán dos Ordenanzas enviadas por el Ejecutivo en medio de la emergencia sanitaria.

Este miércoles se llevará a cabo desde las 9 una sesión extraordinaria en el Concejo Municipal, en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19 y que modificó la agenda de la ciudad desde aquel lunes 16 de marzo en que se decidió suspender las clases en todo el país y empezar con restricciones más severas.

A partir de allí las prioridades cambiaron y hoy el tema más importante y que ocupa a todos los niveles del Estado, es la emergencia sanitaria y todo lo que trae aparejada en materia económica.

La sesión de hoy busca brindar más herramientas al Ejecutivo y seguir trabajando en este complejo contexto. Por un lado se votará la Ordenanza de Obras Menores y por el otro una modificación a la Ordenanza de Emergencia Sanitaria aprobada el jueves 19 en lo que fue la última sesión ordinaria antes de que se decretara la cuarentena obligatoria.

Esta última tal como fue votada, plantea la necesidad de contar con 3 presupuestos para compras y en muchos casos esto dificulta el rápido accionar del Ejecutivo, que requiere de flexibilizar este punto.

También se dispondrá que algunos concejales participen del esquema de compras y donaciones del Ejecutivo mientras que otros estén en la logística de armado de los salones del Club 9 de Julio, Atlético y Ben Hur que funcionarán como Centros de Aislamiento para pacientes.



PROYECTO DE ORDENANZA

DE FONDO DE OBRAS MENORES

El proyecto que será votado hoy y que fue enviado por el DEM, solicita en su Art. 1°, a la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que se asigne a la administración municipal el importe de $ 17.475.883,34 el que no excede del 25% de los fondos que en virtud de la Ley N.º 12.385 le corresponde a la Municipalidad para el período 2020, para ser afectados a gastos corrientes, en el marco del artículo 26.º) de la Ley de Necesidad Pública N.° 13.977 y su reglamentación.Municipalidad para el período 2020, para ser afectados a gastos corrientes, en el marco del artículo 26.º) de la Ley de Necesidad Pública N.° 13.977 y su reglamentación.

En tanto en su Art. 2°, solicita a la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional que se asigne a la administración comunal el importe de $ 23.441.823,94 el que no excede del 50% de los fondos que en virtud de la Ley N.º 12.385 le corresponde a la Municipalidad para el período 2019, los que se hayan aún disponibles, para ser afectados a gastos corrientes en el marco del artículo 26.º) de la Ley de Necesidad Pública N.° 13.977 y su reglamentación.



MODIFICACION DE LA ORDENANZA

DE EMERGENCIA SANITARIA

La misma fue elevada por el Ejecutivo y solicita en su Art. 1°, se deroguen los artículos 3.° y 4.° de la Ordenanza Municipal N.° 5.174, sobre la Emergencia Sanitaria.

A su vez solicita que las contrataciones directas de bienes y servicios que se efectúen en el marco de la Ordenanza Municipal N.° 5.174, podrán celebrarse con personas humanas o jurídicas que no se hallen inscriptas como proveedoras del Municipio, cuando ello resulte beneficioso a los intereses municipales y generales de la población, tomando en consideración precios de referencia de mercado y abonando las mismas en la forma que se estime más conveniente, acorde a la urgencia de las circunstancias.

En su Art. 3.°, establece la modificación del artículo 8.º de la Ordenanza Municipal N.º 5.174, que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 8.º).- Encomiéndase a las Concejalas Alejandra Sagardoy y Marta Pascual, participar en los procesos de contratación que se efectúen en el marco de la presente Ordenanza, en coordinación con el Departamento Ejecutivo Municipal, a efectos de tomar conocimiento inmediato de todo lo actuado e informar sobre el particular a este Concejo Municipal.”

En tanto en su Art. 4.º, se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar y/o aceptar donaciones de bienes y servicios necesarios para afrontar la situación de emergencia sanitaria.