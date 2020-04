Comenzó vacunación antigripal para todos los afiliados al Pami Suplemento Jubilados 08 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO GOB.STA.FE CAMPAÑA ANTIGRIPAL PAMI 2020. Si bien la vacuna no protege contra el Covid-19 (coronavirus), las personas mayores de 65 años y los grupos de riesgo deben aplicársela.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Dirección Ejecutiva de Pami anunció que ya comenzó el cronograma de aplicación de la vacuna antigripal en seis mil farmacias de todo el país: lunes y martes fue el turno de los adultos mayores de 65 años cuyo número de DNI finalizó en 1.

El organismo recomendó a sus afiliados respetar el cronograma de vacunación y llamar a la farmacia antes de salir para cerciorarse de que se está realizando la vacunación y así cumplir con las medidas de aislamiento, en el contexto de la Pandemia Covid-19.

La campaña se realiza según un cronograma diseñado "para garantizar el distanciamiento físico que fue acordado con las entidades farmacéuticas y se desarrolla en forma coordinada y en simultáneo con los gobiernos provinciales y municipales para el resto de la población", de manera que las personas tengan muchos más lugares para inmunizarse, informó el Pami.



CRONOGRAMA

ANTIGRIPAL

El cronograma de vacunación antigripal es el siguiente:

Lunes 6 y martes 7, DNI terminado en 1; Miércoles 8 y jueves 9, DNI terminado en 2; Viernes 10 y lunes 13, DNI terminado en 3; Martes 14 y miércoles 15, DNI terminado en 4; Jueves 16 y viernes 17, DNI terminado en 5; Lunes 20 y martes 21, DNI terminado en 6; Miércoles 22 y jueves 23, DNI terminado en 7; Viernes 24 y lunes 27, DNI terminado en 8; y Martes 28 y miércoles 29, DNI terminado en 9.

El listado de las farmacias adheridas se encuentra publicado en la página de internet: https://www.pami.org.ar/vacunacion, donde hay información adicional sobre la campaña de Pami.

Asimismo, el Pami informó que habilitó una línea gratuita exclusiva para consultas acerca del Virus Covid-19: 138 – Opción 9.

Por otra parte, la obra social de jubilados anticipó que luego de terminar dicho cronograma, empezará una nueva ronda de turnos para que todas las personas afiliadas puedan acceder a la vacuna.

El Pami aclaró a la tercera edad que "si bien la vacuna no protege contra el Covid-19 (coronavirus), las personas mayores de 65 años y los grupos de riesgo deben aplicársela para disminuir las complicaciones vinculadas al virus de la influenza que predomina en la época invernal y más aún en la actual situación epidemiológica".

Las personas afiliadas mayores de 65 años solo necesitan DNI y credencial para acceder a la vacuna gratuita; mientras que las personas menores de 65 requieren de la indicación médica, que puede ser solicitada al médico o

médica de cabecera telefónicamente.

El Pami informó, además, que las farmacias deben garantizar las medidas de prevención dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación para el distanciamiento social en la sala de espera, donde el público debe guardar una distancia mínima de 1 metro en la fila o, en el caso de estar sentadas, deben hacerlo asiento por medio, entre otras.



PAMI SANTA FE

Por su parte se informó asimismo que la delegación de Pami Santa Fe está llevando a cabo diferentes medidas para garantizar el aislamiento social de sus afiliados: “Necesitamos que cada uno de los afiliados permanezcan en sus domicilios para cuidarnos entre todos. Por ello, se han puesto en marcha tres medidas que tienen como objetivo la permanencia en los domicilios”, afirmó la delegada de Pami Santa Fe, Jorgelina Casineri.

Sobre la campaña de vacunación antigripal para afiliados al Pami, Casineri sostuvo que, “esta vacunación se va a llevar a cabo en las farmacias, como se hizo siempre, pero lo que les pedimos es que previamente se comuniquen con sus farmacéuticos donde retiran sus medicamentos porque le van a pactar días y horarios para que puedan concurrir. De esta manera también colaboramos con el distanciamiento para que no haya conglomeración de gente dentro de la farmacia”, detalló Casineri.

Por otro lado, se extendió el horario de atención de Pami Escucha, el número 138. El nuevo horario es de 7 a 18, con mayor cantidad de agentes en línea para poder responder todas las consultas.

Otras de las medidas que empezaron a regir a partir del 1 de abril es la receta electrónica: “Esta receta posibilita que todos los médicos puedan prescribir los medicamentos y comunicarles a sus pacientes a través de una vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. De esta manera, el afiliado puede solicitarle a su médico el medicamento a través de las diferentes alternativas no presenciales y su médico le devuelve por la misma vía la información para que se acerque a la farmacia”.

“De esta manera pedimos que algún familiar, tutor o colaborador se acerque a la farmacia para colaborar con el aislamiento del adulto mayor. Esta medida permitió disminuir o llevar a punto mínimo la ambulación o la salida del paciente adulto mayor”.