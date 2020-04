Cartelera de Novedades

PAGO DE HABERES

NACIONALES DE ANSES

* Hoy miércoles 8 de abril, se atenderá solamente a los titulares de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas (PNC) cuyos DNI terminen con los números 8 y 9. Por otra parte, ANSeS recuerda que el trámite de Fe de Vida /Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo y los haberes permanecerán en las cuentas de los beneficiarios.

* La ANSeS dará inicio al pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de abril. El calendario comenzará el 9 de abril. Para haberes que NO superen la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 0, cobran a partir del jueves 9 de abril; en 1, del 13; en 2, del 14; en 3, del 15; en 4, del 16; en 5, del 17; en 6, del 20; en 7, del 21; en 8, del 22; y en 9 a partir del 23 de abril.

* Para haberes que SI superen la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 24 de abril; en 2 y 3, del 27; en 4 y 5, del 28; en 6 y 7, del 29; y en 8 y 9, del 30 de abril.

La fecha límite estipulada para recibir el pago de los haberes es el 12 de mayo de 2020.



CENTRO DE DOCENTES JUBILADOS Y

PENSIONADOS PROVINCIALES DE RAFAELA

comunica a sus asociados que la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que debía realizarse el día 17 del corriente mes, queda suspendida por motivo que es de público conocimiento por todos, hasta que la circulación de los Adultos Mayores sea permitida libremente en la ciudad. Es importante cuidarnos, que es la manera de cuidar al semejante.