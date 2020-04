Protagoniza una serie de cortos de Disney hechos en cuarentena

BUENOS AIRES (Télam). - Olaf, el divertido muñeco de nieve de la saga de animación de “Frozen”, es el protagonista de una serie de cortos de Disney creados por los empleados del estudio desde sus casas, en aislamiento preventivo por la pandemia de coronavirus.

El primero de la serie de videos, que llevan el título “At Home with Olaf” (en casa con Olaf), ya está disponible en las redes sociales y la página web de Disney.

Disney dará a conocer un nuevo vídeo por semana, todos desarrollados bajo la dirección de Hyrum Osmond, según informó la compañía del ratón Mickey en Twitter.

El proyecto, el primero de Disney elaborado durante el confinamiento, también contó con el actor estadounidense Josh Gad, quien pone su voz al personaje que acompaña a las hermanas Elsa y Anna en la exitosa saga de películas.

Gad, así como los animadores y técnicos que trabajaron en los cortometrajes, grabó sus escenas desde su casa.

“Estoy grabando los diálogos para 'At Home with Olaf' de Disney, dirigido por Hyrum Osmond y todos los genios que trabajan desde casa para dar vida a los cortos. ¡Gente, ahora también soy ingeniero de sonido!”, bromeó Gad en una publicación en sus redes, que acompañó de una fotografía en la que aparece con un micrófono, replicó la agencia de noticias Efe.

El lanzamiento se da semanas después de que “Frozen II” viera acortada su vida en salas de cines a causa de la pandemia y adelantara tres meses su llegada a la plataforma de streaming Disney+.