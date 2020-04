Jugó en dos Mundiales Deportes 08 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Roberto Perfumo integró el seleccionado argentino de fútbol en dos Copas del Mundo, quedando eliminado nuestro representativo, en ambas ocasiones, en cuartos de final.

Inglaterra 1966: en el Grupo B, vs. España 2 a 1, vs. Alemania Federal 0 a 0 y vs. Suiza 2 a 0; en cuartos de final, vs. Inglaterra 0 a 1.

Alemania 1974: en el Grupo D, vs. Polonia 2 a 3, vs. Italia 1 a 1 y vs. Haití 4 a 1; en cuartos de final, vs. Holanda 0 a 4.

Perfumo jugó los ocho partidos, fue capitán en Alemania 1974 y al no clasificar Argentina, no estuvo en el Mundial 1970, disputado en México.