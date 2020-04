La canción de Piñón Fijo que Fernández convirtió en clip Información General 08 de abril de 2020 Redacción Por El payaso cordobés realizó un videocip dedicado a todos los argentinos en el que destaca la importancia de estar unidos para salir adelante. El tema fue elogiado por el mandatario

FOTO TELESHOW// PIÑÓN FIJO// El payaso cordobés escribió una canción que fue compartida por el Presidente.

“El querido Piñón Fijo me mandó una canción tan linda que me pareció que tenía que compartirla con ustedes. Los argentinos pasamos momentos muy difíciles y siempre nos levantamos. Es tiempo de estar unidos para superar las adversidades una vez más”, escribió el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter y compartió el clip.

El vídeo lo realizó el Presidente y en él se ve a todos aquellos trabajadores que a pesar de la pandemia y de la cuarentena total y obligatoria que rige en todo el territorio nacional continúan saliendo cada día de sus casas para brindar sus servicios y aportar su granito de arena para que todos estén mejor y evitar el avance del virus.

“La lucha es de todos, la razón de varios, en esta batalla, tu eres necesario. Hay muchos que entienden y algunos no tanto, que con esto salimos, con un solo canto”, comienza el tema y sigue: “El canto de todos, necesariamente, se hace hace solidario, se tiñe de urgente. Si somos un todo, también las rodajas, ya no hay mas espacio, para las ventajas”.

Luego insiste con la importancia de estar todos unidos: “La lucha se puede, teñir de derrota, y el triunfo se ejerce, con el alma rota. Por qué se pelean, por uno y por todos, y nada es tan simple, vamos codo a codo. Por eso te pido, por eso te ruego, que nunca claudiques, mantén vivo el fuego”.

“Lo bueno ya existe, y está amenazado. La risa es un niño, pidiendo cuidado. Lo bueno ya existe y ha sido emboscado, la vida es un viejo, que sigue luchando. Lo bueno ya existe, y hay que defenderlo, esto lo ganamos, sabiéndonos un pueblo”, cierra la canción.

El tema también había sido compartido por Fabián Gómez, como se llama realmente Piñón, en sus redes sociales que además mostró su versión del clip y agradeció el mandatario haberle puesto imágenes a su canción.

“Hice una canción en gratitud a los servidores públicos. Creo que ser presidente es ser el primer servidor público, por eso se la envié a Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez. Él me sorprendió con un video en sus redes. Emocionado comparto mi versión con la letra, para que la cantemos juntos”, escribió el payaso de El Trece en su cuenta de Twitter.

El año pasado Piñón había escrito una emotiva canción dedicada al niño de hoy que será presidente en 50 años. “En cada crisis de nuestro país, existieron sueños que nacieron despiertos, atentos, alertas solo para conseguir un alimento a cualquier precio… y nada más. Esos sueños que no se asomaron ni a ser sueños, fueron una derrota para todos. . Quizás entre esos sueños que no fueron, nos perdimos glorias, soluciones, conquistas, aprendizajes intransferibles e irrecuperables”, comenzaba la carta.

Cerrando su misiva, que leyó en un vídeo acompañado con música, el payaso de El Trece se mostró esperanzado con que en cincuenta años, los las cuestiones que aquejan a la sociedad de hoy sean cosa del pasado: “¿Será 2070? ¿2080? Ojalá que esta carta haya sido solo una nómina de problemas que ya pasaron de moda, que ya se resolvieron y que para Ud. son casi una antigüedad. Pero si le hace falta una mirada emotiva, un regreso a la raíz, aquí estoy escribiéndole”.