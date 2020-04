Perotti recorrió la nueva guardia Covid-19 del Policlínico Locales 08 de abril de 2020 Redacción Por ROSARIO

El gobernador Omar Perotti encabezó, junto a la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Luana Volnovich, y el intendente Pablo Javkin, una recorrida por las instalaciones del Policlínico PAMI II, en la ciudad de Rosario. Allí, las autoridades dejaron formalmente inaugurada una guardia para pacientes de la obra social que resulten Covid-19 (Coronavirus) positivos. “Este es el resultado de la coordinación, del trabajo conjunto entre Nación, provincia, municipios y comunas, con la posibilidad de ver obras concretas y equipamiento de primer nivel, con crecimiento en camas críticas, que es lo que necesita la provincia de Santa Fe”, señaló el gobernador.

Y agregó: “En esta ciudad hay efectores propios para los jubilados y en otros lugares son los privados los que hacen las prestaciones de PAMI, pero con ellos se ha coordinado desde el primer momento; hay una mesa de coordinación en la provincia que trabaja para disponer el número de camas críticas, la disposición en cada una de las ciudades y la conformación de los centros de aislamiento. Y en particular en Rosario, con un municipio que también tiene efectores de salud, nos ha llevado a una coordinación muy buena y provechosa, que nos prepara bien para la batalla”.

En ese sentido, Perotti dijo que “le vamos a dar con todo lo que tenemos, con la mejor infraestructura que se logró hasta acá y con el mejor equipamiento. Hemos logrado crecer en un 25% de camas críticas, y este es un dato concreto que podemos marcar. Valió la pena estar previstos, estar organizados, y que estén todos los centros en la provincia por dónde se empieza, por el protocolo de actuación en cada lugar”.

Por otro lado, el mandatario sumó “una recomendación para el uso del barbijo casero, el que puede fabricar uno, no el que se consigue en farmacias y necesita el personal de salud. Esto se va a imponer y eso es bueno, porque en la medida que algunas actividades productivas empiecen a funcionar, lo van a hacer con la utilización de estos elementos, mientras se traslada en bicicleta, en moto o colectivo, lavándolo a diario”.

Para cerrar, insistió en que “la mejor vacuna es nuestra conducta”, y pidió redoblar esfuerzos para mantener el aislamiento social y las medidas de higiene. “El distanciamiento, agua y jabón, el jabón blanco, el más barato, es lo que sirve. Y el mate es para uno solo; en esta etapa no lo tenemos que compartir. Debemos seguir resguardándonos, aunque entremos en otra fase”. Y concluyó: “Si yo me protejo, los estoy protegiendo; y si ustedes se protegen, lo hacen con el resto de los santafesinos”.



REFUERZO NACIONAL

A su turno, Volnovich explicó que “lo que estamos haciendo es reforzar las camas, la internación y los profesionales, y lo estamos haciendo trabajando articuladamente para hacer todos los refuerzos, como en el caso de estos efectores de PAMI. En este caso, abriendo una guardia para pacientes con Coronavirus, para separar el Policlínico en dos, porque a los jubilados y jubiladas les siguen pasando cosas, tienen otras afecciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esos pacientes no estén en contacto con los que sean Coronavirus positivos. Por eso, lo que se hizo acá, además de ampliar las camas y respiradores, es separar el hospital en dos”.