Otros 3 nuevos casos Locales 08 de abril de 2020 Redacción Por Se registraron en Rosario, Granadero Baigorria y Las Rosas. En total hay 187 en el territorio santafesino.

Este martes se confirmaron en la provincia de Santa Fe 3 casos nuevos de COVID-19, siendo los infectados de Granadero Baigorria, Las Rosas y Rosario. El total de casos desde el comienzo de la pandemia asciende a 187. De esos casos, 181 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza). Recordamos que, en la provincia, a la fecha se registro el fallecimiento de una persona. Tres pacientes se encuentran en cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. Un total de 13 pacientes confirmados presentan alta (3 definitivas y 10 transitorias). Un total de 13 pacientes confirmados presentan alta (3 definitivas y 10 transitorias). En la provincia se registraron 1597 notificaciones de las cuales 1193 fueron descartados y 217 continúan en estudio.



GOBIERNO RECOMIENDA

EL USO DE BARBIJOS

En tanto, la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, grabó un video en el que recomienda el uso de barbijos caseros para la población general cuando tenga que salir de su casa. La funcionaria aconsejó el uso de “barbijos caseros” para “aquellos que deben salir de sus casas por un motivo excepcional, sea al mercado, al banco, a la farmacia o para trasladarse en transporte público”. En ese sentido, desalentó “el uso de barbijos quirúrgicos porque son de uso fundamental para los equipos de salud”. Asimismo, Martorano agregó, a través de un video, que se pueden fabricar en casa ya que “son fáciles de hacer, utilizando algodón de una remera, una servilleta gruesa o tela de sábana; lo doblamos en tres para formar tres capas y colocamos una banda elástica en cada extremo”. Por último, Martorano recalcó nuevamente la importancia de lavarnos las manos al volver a casa. “Hagámoslo siempre con agua y jabón”, señaló y recordó que la recomendación surge de la experiencia recogida en otros lugares y la opinión de otros organismos.



PIDEN QUE EN SANTA FE

SEA DE USO OBLIGATORIO

Impulsado por el diputado provincial Juan Argañaraz, desde el Bloque Somos Vida y Familia, presentaron un pedido para que el uso de barbijos sea obligatorio en el territorio santafesino. “Creemos que es necesaria la aplicación de esta medida al protocolo de cuidados contra el COVID-19. Hay prestigiosas instituciones del mundo como C.D.C. (Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de EE.UU.) que aprobó el uso de barbijos, una disposición que viene a sumarse a la adoptada por los países que mejores resultados han obtenido frente a esta pandemia (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Japón)” expresaron desde el bloque. Por otro lado la OMS aún no lo recomienda expresamente pero sí ha sostenido la probable efectividad de éstos frente a la posibilidad de transmisión aérea del virus, de acuerdo a las últimas investigaciones conocidas.

Argañaraz añadió que “ya en nuestro territorio nacional las provincias de Jujuy, La Rioja y Catamarca han implementado esta medida de prevención para todos los vecinos que transiten por la vía pública, procuramos lo mejor para la sociedad en general, es un punto más que junto a las demás obligaciones ayudaría a disminuir la propagación”

También el diputado rafaelino se refirió al área de salud “debemos cuidar y procurar lo mejor para los profesionales del sistema de salud que se encuentran en la primera línea frente a esta pandemia, y en este sentido es bueno mencionar que los barbijos a utilizar por los ciudadanos corrientes pueden ser de elaboración doméstica, es decir, que no se trata de barbijos quirúrgicos ni de los barbijos de protección necesarios para el personal de salud, no requiriendo esterilización alguna y sin implicar esta medida un desabastecimiento de los escasos recursos de salud existentes”.

El uso de estos barbijos no implica que uno no pueda infectarse si conversa de frente con alguien, pero sí podría evitar o disminuir esa posibilidad, valoran desde este espacio.

“Esta medida a implementar forma parte de una estrategia integral, por lo que no reemplaza las medidas indispensables de autocuidado que son el lavado de manos y el distanciamiento social, esperamos una respuesta favorable a este pedido de suma importancia para la ciudadanía santafesina a efectos de limitar la propagación del virus COVID 19” concluyó el bloque.