La soledad de Vicó en su cuarentena

Deportes 08 de abril de 2020

El coronavirus, el parate en el fútbol y la cuarentena están dejando secuelas en algunos actores del fútbol argentino. Uno de ellos es Pablo Vicó, histórico entrenador de Brown de Adrogué, quien contó el triste aislamiento que está pasando en las instalaciones de la institución browniana.

"Es una rutina dura, estoy en el club con el utilero, trato de sobrellevarlo haciendo cosas, limpiando, desinfectando, yendo un rato al gimnasio y caminar por el predio. Es triste, es muy triste, mi hija me alcanza la comida por arriba de un portón, no puedo ver a mis nietos, no puedo abrazar a mi hija. La soledad que hay acá en el predio es muy triste, ojalá que esto pase lo más rápido posible", lamentó Vicó.

A su vez, valoró la presencia del utilero del club, "Pucará" Yudice: "Siempre está acá conmigo, él en su sitio, yo en el mío, pero charlamos muy seguido. Compartimos la comida, lo que nos traen a uno y a otro, tratamos de sobrellevarlo. Ojalá que todos tomemos conciencia y hagamos las cosas como realmente corresponde para salir de esta situación", manifestó.

En esa sintonía, mostró preocupación por la pandemia y les mandó un mensaje a los dirigentes del fútbol: "Tenemos que pensar en la salud de la gente y hacer las cosas que corresponden, no en sacar ventaja. No busquemos la suspicacia de quién asciende y quién desciende. Tenemos que estar más metidos de la manera en la que se puede salir de esto", advirtió.

Si bien Vicó aclaró que "el fútbol quedó en segundo plano", se animó a vaticinar la vuelta para junio. "No creo que de una semana para otra esto arranque, va a haber un tiempo para que podamos reacomodar a los jugadores para el reinicio de este campeonato, si es que lo quieren continuar", aclaró el bigotón.

Y agregó: "En mayo no hay el tiempo suficiente. Yo calculo que esto empezará en junio, no creo que larguen a toda la gente y vayan todos afuera. Yo no sé si a partir del 13 de este mes vamos a tener la libertad de andar por la calle."

Desde su visión, Vicó aclaró cómo se debe desarrollar el fútbol cuando vuelva a la actividad: "Para mí, se tienen que jugar las nueve fechas como corresponde, sin buscar las suspicacias de nadie. Si ascienden San Martín y Defensores, ¿y Atlanta? No hay que buscar las suspicacias, lo más correcto es que se terminen las nueve fechas y después se empieza de vuelta", aseveró. (Fuente: Política del sur).