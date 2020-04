El estado recomienda aprovecharlo Locales 08 de abril de 2020 Redacción Por Será del 13 al 17 de abril para público en general. El municipio local aconseja, especialmente a los adultos mayores, aprovechar la amplitud horaria en resguardo de su salud. No habrá atención por ventanilla. Cada entidad bancaria otorgará turnos vía internet a partir del 8 de abril. Se aclara que los beneficiarios de jubilaciones y pensiones no deberán obtener turno sino acudir con los otorgados por ANSeS.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que, desde el lunes 13 al viernes 17 de abril, todos los bancos deberán abrir sus puertas para los clientes hasta 2 horas después de sus cierres habituales en el marco del Decreto Nacional de Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio. Lógicamente, la medida se aplicará en los bancos de Rafaela y, teniendo en cuenta que existe un sector vulnerable de la población que debe percibir sus haberes, la Municipalidad recomienda utilizar la comodidad que otorga la amplitud horaria de esos servicios.

A partir de la nueva disposición, las entidades bancarias atenderán, en algunos casos, hasta las 14:15 y, en otros, hasta las 15:15; con lo cual no será necesario que los vecinos y vecinas concurran temprano a las entidades, máxime teniendo en cuenta que ya empezamos a transitar los primeros días con temperaturas bajas. Se evitará de esa forma el aglomeramiento de gente y se minimizará la probabilidad de contagio ante la presencia del coronavirus.

Por otra parte, el Municipio continuará atento a todas las medidas vigentes en el marco de la cuarentena verificando, particularmente el distanciamiento social, ante lo que, se espera, será una semana de mayor convocatoria de personas por distintos trámites en los distintos bancos. No obstante ello, continuarán los controles estrictos para verificar que quienes estén circulando por las calles de la ciudad lo hagan por un motivo esencial.



PARA TENER EN CUENTA

De a acuerdo a la circular Nº 6958 del BCRA, las entidades financieras deberán abrir sus casas operativas para la atención al público en general – excepto para la atención por ventanilla – a partir del lunes 13 de abril y hasta el viernes 17 de abril, extendiendo en 2 horas la jornada habitual de atención al público.

Las personas a ser atendidas deberán haber previamente solicitado un turno a través de las páginas de internet de las entidades, o por otro medio electrónico que éstas pongan a disposición – ejemplo correo electrónico y/o teléfono -, y las entidades deberán entregarles por vía electrónica un comprobante del turno acordado, indicando día de la cita, identificación - nombre completo y número de identificación - de la persona y ubicación de la casa operativa a la que deberá dirigirse, el que servirá de permiso de circulación entre su domicilio y esa casa operativa.

Estos clientes sólo podrán presentarse – en el día y casa operativa indicados –con la constancia de turno emitida por la entidad financiera. Las entidades deberán poner a disposición de los clientes estos turnos a partir del miércoles 8 de abril inclusive.

Por otra parte, la atención de clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) será conforme al cronograma que la ANSeS o el correspondiente ente administrador establezca, no siendo necesaria la obtención de turno alguno.

Por último, las entidades deberán continuar sujetándose a un estricto cumplimiento de las normas sanitarias para preservar la salud de los clientes y trabajadores bancarios y no bancarios, garantizando la provisión a los trabajadores de todo elemento sanitario y de limpieza para poder desarrollar su tarea y el cumplimiento de las distancias interpersonales de seguridad estipuladas por la autoridad sanitaria.