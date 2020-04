“Estamos privilegiando las urgencias"

La concejal de Cambiemos, Marta pascual, se refirió a las herramientas que pondrán a disposición del Ejecutivo, a partir de votar este miércoles dos Ordenanzas que le darán flexibilidad a la administración de Luis Castellano.

“Cuando nosotros votamos la emergencia en salud, habíamos pedido que se soliciten tres presupuestos para compras de los insumos en el marco de la pandemia, pero en estos momento en que las necesidades son urgentes, son muchas y costosas, hay que armar los centros de aislamiento, las empresas están cerradas y no pueden pasar los presupuestos en tiempo y forma, para cumplir con todos los requerimientos de esa Ordenanza; vamos a modificarla y a salvar eso con la participación de dos concejales de la oposición que somos Alejandra Sagardoy y yo” , señaló la edil de Cambiemos, Marta Pascual.

Pascual manifestó que “se está privilegiando la compra de todos los insumos a empresas o proveedores rafaelinos y muchos de ellos no están actualmente como proveedores”, indicó.

A su vez la edil señaló que “se está trabajando muy bien ya que es el día a día y veo que estamos cada vez más organizados. Nosotros nos ofrecimos desde la oposición desde el primer momento a colaborar con el Ejecutivo y al principio no habíamos sido convocados y ahora sí. A veces estas emergencias desnudas las falencias que tenemos y hay que salvarlas, lo importante aquí es que estamos trabajando en conjunto y muy bien”.

“Hay ya en Rafaela muchos respiradores instalados, se prevén 200 camas para los centros de aislamiento que estarán instaladas el fin de semana y la gente está respetando de alguna manera el aislamiento, esto es responsabilidad de cada ciudadano, no depende solo del Estado”, precisó.

Por otra parte Pascual expresó que el aspecto más preocupante de todo esto es que será necesario ir saliendo paulatinamente del aislamiento, porque los ciudadanos tienen que volver a trabajar, hay que restablecer la producción y no es un tema menor la economía. Todo va de la mano y los distintos niveles del Estado van a tener que contribuir, van a tener que ser muy imaginativos en el momento de facilitar el retorno a la actividad económica. Esto va a dejar inexorablemente situaciones muy complicadas”.