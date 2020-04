"Me siento capacitado para cualquier objetivo" Deportes 08 de abril de 2020 Redacción Por Marcelo Barovero se refirió a un hipotético regreso a River

FOTO WEB ACTUALIDAD./ El ex Atlético hace la cuarentena con su familia en México.

BUENOS AIRES, 8 (NA) - El ex arquero de River Marcelo Barovero se mostró dispuesto a regresar al club si es que existe en algún momento esa posibilidad, y agregó que se siente "capacitado para enfrentar cualquier objetivo". "Una cosa es lo que uno puede armarse como un sueño y otra es la realidad. Sé que las instituciones no están para casos individuales. Si en algún momento se abre la puerta y se da la oportunidad de regresar, uno tiene que estar a la altura y acorde de poder enfrentar las obligaciones del club", explicó "Trapito".

En declaraciones a Radio del Plata, el actual arquero de Monterrey de México agregó que "hoy por hoy me siento capacitado para enfrentar cualquier objetivo que me pongan sobre la mesa".

Sobre su paso por el conjunto "millonario" Barovero aseguró que va a estar "siempre agradecido por haber tenido la suerte de integrar ese grupo magnifico que reinició una etapa del club". "Siempre se vuelve a algún partido de River en la memoria del hincha y eso genera nostalgia. Es algo impagable e increíble haber sido parte de la historia de la institución y que las cosas queden grabadas. Tengo bien claro que el tiempo que estuve lo viví, lo disfruté y estuve a la altura", afirmó.

El guardavallas se refirió también a su ex entrenador Marcelo Gallardo, al que coloca en el mismo plano que Ramón Díaz (River) y Ricardo Gareca (Vélez), y aclaró "va a ser difícil superar al Muñeco por el enorme trabajo que hizo junto con su cuerpo técnico. Va a quedar en la historia y en el primer lugar para siempre".

Al hacer referencia sobre la pandemia de coronavirus, que en México ya se cobró 125 víctimas y hay 2.5000 infectados, Barovero indicó que está haciendo la cuarentena junto a su familia. "Esto es algo que nos sorprendió a todos. Más allá de la incertidumbre que nos genera, intentamos de enfocarnos en el día a día y disfrutar con la familia. Estamos aprovechando el tiempo y tomándolo con buen ánimo. El país está bastante consciente, ha cambiado la forma de tratar el tema y la gente está cumpliendo en la medida que puede", aseveró.