Tres nuevas altas a pacientes rafaelinos Locales 08 de abril de 2020 Redacción Por Se trata de rafaelinos que junto a la primera infectada de COVID-19 recibieron el alta médica tras cumplir estrictamente con la cuarentena. Hasta el momento Rafaela registró 18 casos positivos y en las últimas tres jornadas no se informaron nuevos casos.

FOTO ARCHIVO ROBERTO VITALONI. Coordinador de Epidemiología de la Región.

La cuarentena obligatoria junto a los controles periódicos que realiza la ciudad muestran hasta aquí resultados alentadores respecto a la pandemia de coronavirus.

En las últimas horas la buena noticia es que tres pacientes que habían dado positivo de COVID-19 recibieron el alta tras respetar de manera estricta el aislamiento en sus domicilios.

Actualmente hay 14 personas con coronavirus en Rafaela, de las cuales dos continúan internadas fuera de la ciudad y otra está internada en el Hospital Jaime Ferré estable y con apoyo respiratorio.

En la última jornada no hubo nuevos casos registrados y quedan algunos hisopados pendientes de recibir el resultado del laboratorio provincial.

El coordinador de epidemiología de la región, Dr. Roberto Vitaloni, confirmó la información y dijo que “no hay casos nuevos hasta el momento y ya dimos altas a tres pacientes, si todo va bien seguiremos así, conforme tengamos los análisis negativos. Además del seguimiento médico, no hemos tenido complicaciones, salvo en un solo paciente que contaba con antecedentes patológicos importantes”.

A su vez Vitaloni fue enfático a la hora de reconocer el comportamiento de los infectados por este virus: “todos los pacientes son verdaderos protagonistas ya que cumplieron su aislamiento”.

Y agregó: “roguemos que lo económico no le gane a lo sanitario y continúe la cuarentena, eso será fundamental”.

Respecto a las críticas que surgieron sobre los testeos que se hacen en la Argentina, señalando que la baja cantidad de casos obedece a la baja cantidad de testeos que se realizan, el coordinador de epidemiología, dijo que “el testeo en Rafaela está bien”.



NO RELAJARSE

SERA FUNDAMENTAL

Al ser consultados diferentes profesionales médicos de la ciudad sobre la posible salida de la cuarentena, todos coincidieron es que la salida deberá ser moderada para que todo lo conseguido hasta aquí, que es que la curva suba lentamente, no se vaya por la borda en cuestión de minutos.

En algunas declaraciones periodísticas que formuló el presidente Alberto Fernández, dejó en claro que sigue siendo prioridad del Estado nacional, cuidar de la salud de todos los argentinos. Pero la incógnita está en cómo se podrá controlar el avance de la pandemia, con más actividades funcionando y por ende más gente circulando.

Será fundamental la conciencia social construida en estos tiempos de coronavirus, usar de manera responsable la libertad, continuar con las medidas de prevención y saber que la batalla no se terminó. Por el contrario.

El aislamiento físico deberá seguir, los encuentros con amigos deberán esperar y por ahora lo que se busca es restablecer en parte la actividad económica, para que como dicen muchos, el remedio no sea pero que la enfermedad.