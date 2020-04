Definen quiénes cobrarán el ingreso por emergencia Nacionales 08 de abril de 2020 Redacción Por EL SABADO SE CONOCE LA LISTA

BUENOS AIRES, 8 (NA).- La ANSES anunciará este sábado a quienes les tocará cobrar el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) por $ 10.000, informó ayer el titular del organismo, Alejandro Vanoli. Ese subsidio, para el cual hay unos 12 millones de inscriptos, será pagado a partir de mediados de abril, de acuerdo con lo previsto.

Quienes perciben la Asignación por Hijo (AUH) y por embarazo no tenían que inscribirse -aunque muchos lo hicieron igual-, ya que les será acreditado directamente en sus cuentas.

Además, el funcionario precisó que el Jueves Santo "van a cobrar jubilaciones y pensiones mínimas los documentos terminados en cero, y así sucesivamente, día tras día".

Pidió que quienes no tienen que ir a cobrar por ventanilla por contar con tarjeta de débito, acudan a los cajeros automáticos fuera del horario bancario para evitar "aglomeraciones" en las entidades como la ocurrida el viernes último.

También subrayó que "aquellos jubilados que tengan la posibilidad de usar los canales electrónicos, se lo agradecemos".

Destacó que desde este miércoles comenzará una "nueva modalidad" para mandar un recordatorio por mensaje de texto o correo electrónico con el fin de informar que "al día siguiente" podrán cobrar.

Vanoli subrayó que "el sábado vamos a tener disponible quiénes son los beneficiarios fuera de la Asignación Universal por Hijo".

El titular del organismo puntualizó que quienes tengan aprobada la ayuda social deberán ingresar "desde el sábado con DNI" y tendrán que brindar "una serie de datos adicionales, incluida la CBU donde tengan abierta la cuenta".

Aclaró que "para aquellos que no tienen cuenta, los bancos públicos y privados están disponiendo una modalidad de apertura muy simple, rápida y virtual de cuenta bancaria".

Los 2,2 millones de padres de los cuatro millones de niños que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo no necesitaron inscribirse para recibir la asistencia, dado que ya se encontraban registrados en el sistema.

Ese sector recibe directamente el beneficio mediante una acreditación automática en la misma cuenta que tienen abierta.