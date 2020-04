Echan al funcionario por compra con sobreprecios Nacionales 08 de abril de 2020 Redacción Por DECISION DEL MINISTRO ARROYO

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió ayer la renuncia al funcionario de su cartera encargado de la compra de alimentos para comedores que se hizo a precios superiores a los de referencia. Así lo confirmaron a NA fuentes del Ministerio, luego de que la situación generara una fuerte polémica, que derivó en la decisión del presidente Alberto Fernández de no pagar la compra al precio establecido originalmente.

Se trata del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, un ex funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown, responsable de la compra de esa partida de alimentos de casi 400 millones de pesos, que incluyó fideos, azúcar y aceite.

Según señalaron allegados a Arroyo, la determinación de desplazar al funcionario tuvo que ver con que fue quien "tomó la decisión de avanzar con la compra" de los alimentos. Además, el Ministerio de Desarrollo Social activó una investigación interna sobre el caso, por lo que no se descartan otros cambios en la cartera.

Tras la polémica, Fernández anunció que la compra "no se va a pagar" a precios superiores a los de referencia, luego de detallar que algunos alimentos de esa partida ya se habían recibido, pero el dinero todavía no se había girado.

A la vez, por esta situación, el mandatario nacional revisó el sistema de compras oficiales y estableció que ninguna podrá hacerse "sin respetar los precios máximos que fija el Estado". "No se va a pagar, y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, que se haga cargo", enfatizó Fernández este lunes por la noche, tras respaldar a Arroyo y afirmar que cree en su "honestidad".

La situación generó duras críticas de referentes sociales y de la oposición, que pidieron explicaciones oficiales a través del Congreso.



NUEVOS LIMITES

El Gobierno nacional publicará "en las próximas horas" un decreto que prohibirá al Estado cualquier compra por encima de los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio Interior. Así lo indicaron a NA fuentes de Casa Rosada, que anticiparon que por este decreto no se "podrá en ningún caso abonar montos superiores a los Precios Máximos establecidos".

"Esto será de aplicación a los procesos de compra regidos por la Decisión Administrativa N° 409/20 que se encuentren en curso y que a la fecha de vigencia de la presente no hubieran sido adjudicados", señala uno de los puntos de la resolución a la que accedió Noticias Argentinas.

Además, instruye "a los titulares de los ministerios y de los organismos descentralizados a realizar, en aquellos procesos que no se encontraren concluidos, las diligencias necesarias para que se respeten, en todos los casos, los precios máximos".

"En todos los casos, se procederá a pagar exclusivamente hasta el monto correspondiente a la aplicación de la mencionada Resolución (de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo Nº 100/20), respetando los precios máximos allí previstos", precisa uno de los artículos del decreto.

En ese marco, faculta a "la Oficina nacional de contrataciones a dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida".