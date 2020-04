El Municipio evaluará el operativo en los bancos Locales 07 de abril de 2020 Redacción Por Se realizará este martes a las 11 en el Salón Verde del Palacio Municipal una reunión entre funcionarios municipales y representantes de los bancos con el objetivo de analizar el funcionamiento durante estos días y planificar la atención para la próxima semana cuando se incorporen el resto de las operaciones.

FOTO PRENSA MUNICIPAL BANCO NACION. Este lunes por la mañana volvió a colocar las sillas frente a la sucursal a modo de sala de espera.

Este martes desde las 11 en el Salón Verde de la Municipalidad se desarrollará un nuevo encuentro entre funcionarios locales, integrantes de la Asociación Bancaria y gerentes de bancos que operan en la ciudad. El objetivo es evaluar el resultado de los operativos desplegados desde el viernes pasado en las entidades financieras del microcentro a la vez que también avanzar en la planificación de la próxima semana, cuando se prevé la salida gradual de la cuarentena, por ende el regreso del resto de las operaciones financieras.

El secretario adjunto de la Asociación Bancaria del Departamento Castellanos. Cristian Inwinkelrield señaló ayer que “el fin de semana fue muy positivo el gesto de abrir los bancos para poder responder al pago de jubilaciones y asignaciones, la verdad es que estuvo todo muy tranquilo y la actividad no fue tanta, se esperaba más gente que venga a cobrar por caja, hubo 5 o 6 personas dentro del banco y sí muchas en los cajeros automáticos”.

Sobre el ejemplo que dio Rafaela respecto a la organización a la hora de planificar la atención de los jubilados, cuando en muchas ciudades del país la aglomeración generó duras críticas, Inwinkelried dijo que “este fue un proyecto que elevamos de la Bancaria a la municipalidad y fue tomado como ejemplo después en el resto del país. Logramos juntar a todos los gerentes de las sucursales y hacer una reunión en la que estuvo la gente de Protección Civil, el intendente, funcionarios y se diagramó un operativo, -de acuerdo a la cantidad de jubilados que tiene cada banco-, para colocar las sillas y realizar los controles durante el viernes y luego sábado y domingo”.

En el marco de la cuarta jornada de apertura parcial de bancos programada en todo el país, este lunes concurrieron a los bancos para percibir sus haberes por ventanilla jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y prestaciones de desempleo de nuestra ciudad. Después del satisfactorio operativo realizado por la Municipalidad con la colocación de sillas, en coordinación con el Comando Unificado y las entidades bancarias, el cuarto día de pago de haberes a los beneficiarios y beneficiarias que no cuentan con tarjeta de cobro se desarrolló normalmente.

En relación al encuentro de hoy a las 11, el secretario adjunto indicó que “sabemos que la próxima semana puede generarse un cuello de botella cuando se reanude toda la actividad ya que se espera un gran volumen de gente por el tema de plazos fijos u otras operaciones que están pendientes. Hasta aquí la única atención que brindamos dentro de los bancos tiene que ver con el pago a jubilados, pensionados y asignaciones y prácticamente lo reitero, no hay gente”.



LA REALIDAD DEL

INTERIOR ES OTRA

Desde la Asociación Bancaria del Departamento Castellanos plantearon que se use el sentido común para los bancos del interior, ya que este fin de semana estuvieron abiertos los bancos y se podrían haber establecido prioridades para la atención de otras operaciones.

Sucede que la realidad demostró que en una ciudad como Rafaela, no se produjo aglomeración de personas y por el contrario el movimiento fue mínimo dentro de las sucursales.

“El interior es muy distinto a Buenos Aires donde se presentó toda la gente junta a cobrar el primer día, en parte por la mala información desde Anses, donde la mitad luego se tuvo que retirar a su casa. Desde aquí se hizo un trabajo muy bueno con los gerentes donde se informaron los puntos de retiro que hay en la ciudad, donde desde la página de la municipalidad se brindó correctamente la información y así se diversificó el pago”, explicó Inwinkelrield.

El secretario adjunto de la Bancaria confirmó que las entidades bancarias continuarán atendiendo con horario extendido, es decir hasta las 14 todo lo que resta de esta semana, incluso el jueves santo.



UNA SUGERENCIA PARA

EL GOBERNADOR

Inwinkelried contó que este domingo se encontró en Rafaela con el gobernador Omar Perotti, con quien conversó del éxito del operativo y le planteó la posibilidad de que el mandatario pueda gestionar, la posibilidad de que el resto de los bancos puedan pagar asignaciones y jubilaciones. La idea es diversificar la atención y que todo no recaiga en Banco Nación, Nuevo Banco de Santa Fe y Banco Macro.



RECOMENDACIONES

Es importante que sólo se acerquen a cobrar por caja las personas que no tienen tarjetas de débito y que, quienes tienen el plástico, lo habiliten a través de las líneas telefónicas de los distintos bancos para poder cobrar por cajero y descomprimir la atención.

Aquellas personas que tengan su tarjeta, se podrán acercar a la entidad bancaria para retirar dinero desde los cajeros, en distintos horarios para evitar la aglomeración de gente.

Por otro parte, se solicita a quienes se dirijan a las entidades bancarias que estén muy atentas a las indicaciones de los trabajadores municipales y voluntarios destinados al ordenamiento y control en cada lugar para evitar pérdidas de tiempo y cumplir con el distanciamiento social.



LUGARES PARA EXTRACCIÓN DE DINERO

Se recuerda que para la extracción de dinero las personas pueden acercarse a los distintos cajeros que hay en la ciudad.

Además, para facilitar la circulación rápida, evitar el aglomeramiento y respetar la distancia social, se pueden en los supermercados, comercios de alimentos y estaciones de servicio que se detallan a continuación:

Banco Patagonia: supermercado La Anónima, Pingüino y todas las estaciones de servicio. Banco Santander Rio: supermercados y estaciones de servicio. Carnave (todos los locales). Banco Nación: Pingüino, La Anónima y estaciones de servicio. ICBC: La Anónima, YPF e Hiper Libertad. Nuevo Banco de Santa Fe: La Anónima, Pingüino, YPF, Carnave. Banco Galicia: YPF. Macro: Pingüino, La Anónima, Carnave, estaciones de servicio.