Fernández dijo que la cuarentena no se va a terminar, pero se flexibilizará

"No podemos terminar la cuarentena; vamos a ver qué actividades podemos flexibilizar", declaró el Presidente, en una entrevista al canal de cable TN.

"La flexibilización del aislamiento obligatorio para algunas actividades aún indeterminadas, será analizada con gobernadores de provincias, sindicatos y empresarios, con el consejo de epidiemólogos y expertos", dijo el presidente Alberto Fernández y señaló que ese asunto "será tratado mañana -por hoy- en videoconferencia con los gobernadores".

El presidente Alberto Fernández afirmó que "no se abrirán las escuelas todavía, incluso si se flexibiliza la cuarentena preventiva obligatoria después del lunes próximo".

"Las clases seguro que no van a volver", declaró el Presidente, quien afirmó que "el transporte público es una de las mayores preocupaciones en el levantamiento de la cuarentena, porque es el canal ideal para contagiar al otro".

Fernández pidió tener presente la importancia del desarrollo de industrias propias y declaró que el gobierno está "haciendo todo lo necesario para que en mayo tengamos el número de respiradores necesario para atender las situaciones mas criticas" por coronavirus.

El mandatario aseguró que "mundo ve con atención la experiencia argentina" para contener la pandemia de coronavirus, situación que, dijo, "no es mérito de un gobierno, es mérito de los argentinos y argentinas" que respetaron la cuarentena.

Fernández aseguró que "la preservación de la empresa y del trabajo es central" para su administración y expresó su confianza en que "Argentina podrá levantarse después de esta pandemia, al igual que lo hizo luego de la crisis del 2001".