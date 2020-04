Los famosos que encontraron en el humor un escape para la cuarentena Información General 07 de abril de 2020 Redacción Por Ellos no son comediantes ni se dedican a hacer reír en televisión. Sin embargo, el aislamiento los puso creativos y con ayuda muchas veces de la aplicación Tik Tok priorizaron la risa para sus seguidores.

Ellos ya limpiaron y desinfectaron el hogar, ya ordenaron todos los placares, ya cocinaron, leyeron y miraron series y en plena cuarentena total descubrieron una nueva faceta suya, o tal vez ya la conocían pero el aislamiento fue la excusa perfecta para compartirla con sus seguidores: los nuevos comediantes.

Desde que empezó el aislamiento muchos famosos comenzaron a subir vídeos graciosos a sus redes sociales, poniendo el humor ante todo incluso sin ser actores ni humoristas.

Uno de los casos más emblemáticos es del de Mica Viciconte y Fabián Cubero que desde la comodidad de su casa comparten vídeos de chistes que se hacen entre ellos y se suman a los diversos desafíos que invaden las redes sociales.

“Es con la mejor onda. Empezamos con uno, lo subimos y como les gustó -a los seguidores- lo hablamos y empezamos a ver lo que nos pedía la gente y a hacerlos”, dijo la exCombate a Teleshow sobre los motivos que los llevaron a convertirse en la pareja de la cuarentena.

Uno de los posteos que más “Me gusta” consiguió fue aquel en que ella está vestida de Cubero, con el equipo de Vélez y él la imita a ella, con un vestido rojo.

Quien también aprovechó estos días fue Virginia Gallardo con su pareja y padre de su futura beba realizó y compartió varios doblajes realizados con Tik Tok de telenovelas mexicanas. Sus clips no fueron para nada improvisados e incluyeron maquillaje y vestuario.

Mientras ultima los preparativos para el Bailando y en medio del aislamiento obligatorio, Pablo el Chato Prada se hizo un rato para subir videos que realizó con su mujer Lourdes Sánchez, también a través de la aplicacipon Tik Tok. En el primero que publicó se lo ve acostado bailando mientras detrás de él la mamá de su hijo mueve las piernas al ritmo de la música.

En el segundo vídeo, se la ve a ella agachada y él encima, como si estuviera montando un caballo y lleva puesto un sombrero de cowboy,. En este clip el productor también baila, ¿será una indirecta para Marcelo Tinelli?

Desde México Mónica Ayos también se encuentra en estado de aislamiento y decidió ponerle humor a estos días difíciles. La actriz realizó un divertido Tik Tol que incluyó traje, maquillaje y hasta peluca, del furcio que cometió la semana pasada Rodolfo Barili en el noticiero de Telefe cuando en medio de un debate sobre el coronavirus en lugar de decir “pasajero” dijo “paje..”.

“En tiempos de incertidumbre y de tanta locura, estos recreos de humor son casi obligatorios en casa para resistir a la sobredosis de info diaria que vemos en un mundo globalizado por internet, ya nadie escapa a la realidad, aunque intentemos huirle. Este Tik fue con mucho amor y a pedido de Diego (Olivera, su marido), Lo juro. Le tocó al furcio que nos robó una carcajada después de varios días (furcio del que Rodolfo salió airoso porque es un caballero, profesional y muy genio). Él y Cris son dos de mis preferidos en la tele Argentina”, escribió.

Días anteriores también había realizado una parodia del audio de Yanina Latorre hablando de sus vecinas que la acusaban de haber roto la cuarentena obligatoria. “Me fue inevitable no dejarme llevar por la tentación de encarnar esta inconfundible catarsis tan tuya. Obvio con autorización pa’ que después no me cobres derechos de autor”, le dijo la ex vedette a la panelista de LAM.

Así, además de mostrar sus looks y las cosas que hacen en su casa, ellos descubrieron sus redes podían ser un lugar para sacarle una sonrisa a la gente en medio del caos. ¿Serán los nuevos comediantes del 2020?