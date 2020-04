Carta de Lectores Sociales 07 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

CALESITA// Espera el retorno de los niños.

“ABUELOS”



Sr. Director:



Paré a admirarla, ahí estaba bella como siempre, pero callada, su música sus luces... de repente, escucho una voz que me pregunta:…. “Señor que pasa que los niños no vienen a visitarme’!?... ¿Están enojados con nosotros? Tuve que mirar dos veces para darme cuenta que el que me hablaba era un caballito de la calesita… me acerqué y medio asombrado le contesté:.. No, no es por eso!!! Les cuento: no se sabe bien cómo pero apareció un “bicho raro” que está enfermando a muchos papis y abuelos por eso “todos” dicen: “Por seguridad quédate en casa!!!!!” y claro los mayores hacen caso y al quedarse ellos, los niños no tienen quién los traiga… saben, ellos los niños tampoco pueden salir, hasta que esto termine, por eso les digo: quédense tranquilos, esperen descansando unos días más, que ellos los niños están con sus papis y abuelos…pero siempre piensan en ustedes y preguntan todos los días… ¿podemos ir a la calesita?

Saben, no es fácil explicarles, cada mamá y papá tratan pero ellos se quedan pensando... “está bien pero nosotros que culpa tenemos” nosotros somos niños, allí en la tele dicen que el mundo está mal, que la naturaleza está enferma, que muchos papis y abuelos no están más!! Que la gente grita, discute, se enojan con todos… muchos lloran…pero nosotros somos niños, ustedes nos hablan, nos enseñan a amar todo eso, nosotros no somos los culpables de todo esto malo que está pasando.

Nosotros somos niños!!!!! Queremos ver a nuestros papis y abuelos bien, sonriendo y queremos tener un mundo feliz donde estén abiertos los parques, los animales libres, poder disfrutar de la naturaleza con “mis papis, abuelos y amiguitos” ¡¡¡Entiendan, somos niños!!!

El caballito se quedó callado mirándome con sus ojitos tristes... sabe señor… me dijo: nosotros sin los niños estamos tristes, ellos son nuestra vida, por ellos y para ellos nos movemos, pero si ellos no vienen…. Me fui alejando despacio, miré otra vez como para soltar un consuelo... no pude… no me entenderían…hice unos pasos más y me di vuelta y les grité con todas mis fuerzas de abuelo!!:… “prepárense amigos ya falta poco para que “mi nieto” y todos los niños del mundo puedan venir otra vez” a la calesita!!!... Dios lo va a ser posible!!!!... me fui caminando despacio, me pareció que una musiquita salía de la calesita… estaban preparándose... ¡ ya falta poco niños!

Un Abuelo….



Hugo Cossa