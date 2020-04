El girasol tuvo un resultado económico positivo en el centro norte santafesino Locales 07 de abril de 2020 Redacción Por Respecto del ciclo agrícola previo, se observó una mejora de 50% en la rentabilidad del productor, proveniente de mayores rendimientos y mejoras en los precios, pero la actual crisis global puede ser un factor de impacto en los números finales.

A fines de febrero, se dio por finalizada la campaña 2019/20 de girasol en el centro-norte de la provincia de Santa Fe, en la cual se logró un récord productivo histórico para los doce departamentos que componen el área de estudio del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

En la región, la implantación con girasol fue de 108.500 hectáreas, lo cual determina un decrecimiento del 11,9% respecto a la campaña 2018/19. En relación al área cosechada (108.000 ha), esta caída fue de sólo el 1,5%, gracias a que las condiciones climáticas acompañaron el ciclo evolutivo.

La producción total de la región (la superficie total del área de estudio del centro norte de la provincia de Santa Fe está constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo) fue de 248.365 toneladas, constituyendo un máximo desde que se tiene registro. Respecto de la campaña previa, representó un aumento del 7,9% respecto a la campaña 2018/19.

El Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe realizó un informe del resultado económico de la campaña del girasol en la región. Tomó como base dos ejemplos, ambos con carácter indicativo, dada la imposibilidad de analizar cada producción en particular. Uno en el departamento Las Colonias, con aplicación

de tecnología media- alta y otro, en el departamento General Obligado, con agregado de tecnología media- baja.

Los datos de producción fueron brindados por la Cooperativa Guillermo Lehmann y la Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. En cuanto a los datos de transporte, estos fueron calculados en base a la tarifa de referencia vigente publicada por la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC). A ésta, se le aplicó un descuento del 10%, dado que no siempre es aceptada plenamente, y se convirtió a dólares estadounidenses según el tipo de cambio promedio de enero y primera quincena de febrero.

Cabe aclarar que el informe no se considera el componente impositivo en los márgenes de los productores, pero en cuanto a este punto, el informe recuerda que la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), estimó una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 67,5% para el caso del cultivo de girasol en la provincia de Santa Fe.

Asimismo, para la realización del estudio económico, el CES tomó como referencia el promedio de las cotizaciones diarias del mercado de Rosario del mes de enero y la primer quincena de febrero y señala que éste alcanza un valor de u$s 239,3 por tonelada, un 9,2% mayor al mismo promedio del año pasado. El CES sostiene que en base a ejemplos de rentabilidad en el centro-norte de la provincia, se observaron resultados positivos en las explotaciones de esta oleaginosa.

En el caso referido al departamento Las Colonias, se observa que el margen bruto para quienes trabajaron en campo propio fue de u$s/ha 251,4, lo que significa un 61,4% del capital comprometido (costos totales). En cuanto a quienes optaron por realizar la actividad bajo régimen de arrendamiento, el margen bruto resultó positivo en u$s 125,3 por hectárea.

En cuanto al ejemplo tomado en la zona de General Obligado, gracias a la alta productividad con menor tecnología, los márgenes se estiman superiores a los de Las Colonias. Así, para los productores que trabajaron sobre campo propio, el margen bruto promedio fue de u$s/ha 332,5, mientras que para quienes operaron bajo arrendamiento el mismo fue de u$s/ha 202,0.

Indica el CES que, al comparar estos márgenes con los de la campaña pasada, se observa una mejora de alrededor del 50%, proveniente de mayores rendimientos y mejoras en los precios. Pero, asimismo, aclara que es necesario mencionar que la actual crisis social y económica mundial puede tener un efecto negativo sobre estos últimos.



PRINCIPALES CONCLUSIONES

- En los doce departamentos del centro-norte de la provincia, la implantación con girasol alcanzó las 108.500 hectáreas, lo cual determina un decrecimiento del 11,9% respecto a la campaña 2018/19.

- Sin embargo, al observar el área finalmente cosechada (108.000 ha), esta caída fue de sólo el 1,5%, gracias a que las condiciones climáticas fueron favorables y no se detectó pérdida de área.

- La producción alcanzó el máximo desde que se tiene registros, 248.365 toneladas de grano en el área de estudio, lo que implica un aumento del 7,9% respecto a la campaña 2018/19.

- En el área de estudio los rendimientos promedio por hectárea alcanzaron los 23 quintales, representando un aumento del 9,5% respecto a la campaña previa y un 12,9% por encima del promedio de los últimos cinco ciclos agrícolas.

- En cuanto a la producción nacional, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) estimó una superficie sembrada de 1,6 millones de hectáreas, 300.000 menos que en la campaña previa. Con ello se espera una producción final de 3,4 Mtn, lo cual implicaría una disminución de 12,8% respecto a las 3,9 millones de toneladas producidas durante el ciclo 2018/19.

- Tomando como referencia el promedio de las cotizaciones diarias del mercado de Rosario del mes de enero y la primer quincena de febrero, este alcanza un valor de u$s 239,3 por tonelada, un 9,2% mayor al mismo promedio del año pasado.

- En base a ejemplos de rentabilidad en el centro-norte de la provincia, se ha observado en este ciclo productivo resultados positivos en las explotaciones de esta oleaginosa.

- En el caso referido al departamento Las Colonias, se observa que el margen bruto para quienes trabajaron en campo propio fue de u$s/ha 251,4, lo que significa un 61,4% del capital comprometido (costos totales). En cuanto a quienes optaron por realizar la actividad bajo régimen de arrendamiento, el margen bruto resultó positivo en u$s 125,3 por hectárea.

- Para el caso de la zona de General Obligado, gracias a la alta productividad con menor tecnología, los márgenes se estiman superiores a los de Las Colonias. Así, para los productores que trabajaron sobre campo propio, el margen bruto promedio fue de u$s/ha 332,5, mientras que para quienes operaron bajo arrendamiento el mismo fue de u$s/ha 202,0.

- Al comparar estos márgenes con los de la campaña pasada, se observa una mejora de alrededor del 50%, proveniente de mayores rendimientos y mejoras en los precios. Sin embargo, es necesario mencionar que la actual crisis social y económica mundial puede tener un efecto negativo sobre estos últimos.