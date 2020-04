"Que todos los equipos estemos en igualdad de condiciones", dijo Mathier Deportes 07 de abril de 2020 Redacción Por El defensor de Unión de Sunchales expuso la opinión personal sobre la posible definición de los ascensos del Federal A y donde su equipo quedaría perjudicado.

FOTO ARCHIVO REFERENTE./ Gustavo Mathier jugó todos los partidos del torneo y la fase preliminar de la Copa Argentina.

(D.G.). - El parate del Federal A tomó a Unión de Sunchales tratando de acortar distancias con los puestos de clasificación, en la intención de quedar entre los seis primeros de la zona A. El equipo dirigido por Marcelo Milanesse ya había quedado libre y se encontraba a 3 puntos de Defensores de Pronunciamiento, el sexto y último en conseguir el cupo de acuerdo al reglamento establecido previo al inicio del campeonato, para los que avanzan a la siguiente instancia.

Pero la pandemia del coronavirus interrumpió todo y 22 días del último partido, ya empezaron las conjeturas sobre la dificultad para terminar el certamen de acuerdo al fixture y reglamento original, manifestando distintas opciones para cambiar sobre la marcha y definir los ascensos de otra manera. Si bien el Bicho Verde tenía como principal objetivo la permanencia, y en ese aspecto ya venía con tranquilidad, si se termina la temporada de esta manera sería con un gusto amargo porque estaba en carrera para ir por un poco más.

En diálogo con LA OPINION, el defensor Gustavo Mathier habló sobre el entrenamiento de cuarentena que están realizando, de estos rumores en cuanto al futuro del torneo, y de su balance, en la temporada que regresó a la tercera categoría del fútbol argentino luego de varias temporadas de ser parte de las filas de Ben Hur.

"Sobre el entrenamiento el profe nos pasa rutinas, una por semana para trabajar día por día, y nos conectamos por la aplicación Zoom en grupos de 10 o 15 jugadores, vamos haciendo la rutina y el profe la va siguiendo, la va guiando desde su casa. Obviamente, estamos todos los jugadores trabajando de forma individual desde sus domicilios, pero mediante esta aplicación nos podemos ver todos los días y hablamos de la vida de cada uno, de lo que hacemos, y a la hora de trabajar que es durante 45 minutos o una hora, nos ponemos las pilas. Lógicamente, no es lo mejor desde lo físico, pero en estas épocas de cuarentena es lo mejor que podemos hacer, resguardarnos cada uno en nuestras casas y esperar que pase esta pandemia. Pero aprovechamos la tecnología para sobrellevarlo de la mejor manera", contó el Flaco del sistema para tratar de mantenerse lo mejor que se pueda en cuanto a la parte física.



EL TORNEO

El lateral derecho no ocultó su desacuerdo sobre lo que trascendió del formato que pretende darle el Consejo Federal al desenlace del certamen.

"A mi me parece que está mal, no tomaron en cuenta que por lo menos en nuestra zona de los ocho primeros que están, seis son equipos que no quedaron libres y abajo estamos nosotros, junto a otros dos o tres clubes que ya quedamos libres, y nos ubicamos a pocos puntos de lograr el octavo puesto para clasificar a un hipotético reducido", explicó en cuanto a sus motivos.

Luego amplió que "por eso la forma de finalización no estaría siendo bien tomada, me parece que hay que retomar una nueva manera y ver que todos los equipos estemos en igualdad de condiciones. Sé que no va a ser fácil porque los equipos mas poderosos de esta manera estarían clasificando, y que se quejen los de menor peso, en una forma de decirlo, no creo que tenga mayor incidencia en AFA. Pero espero que recapaciten y todos estemos en igualdad de condiciones".

Posteriormente, el futbolista oriundo de Esmeralda aclaró que "lo ideal sería que todo se termine jugando los partidos que faltan, pero se entiende que va a ser medio complicado. Seguramente la decisión que se tome va a encontrar a equipos beneficiados y otros perjudicados. Por ahí se me ocurre que si es de esta forma con un Reducido con los ocho mejores, que en vez de puntos se clasifique a través de un promedio, por lo que comentaba de los partidos que jugaron cada uno, ya que varios quedaron libres y otros no".



BALANCE GRUPAL

Mathier se mostró satisfecho con lo que vino haciendo su equipo en la temporada, cumpliendo objetivos. "En general creo que, como dijimos a principios del torneo, Unión se armó mas para mantener la categoría que para ascender. Es la verdad, se nos dijo desde un principio y asumimos esa responsabilidad", valoró.

Mencionó después en su recorrido que "arrancamos el torneo muy bien, con dos triunfos y cuatro empates, posteriormente tuvimos un bajón del que nos costó salir. Pero luego agarramos una buena senda y cosechamos puntos importantes, que nos permitieron estar cerca de la clasificación en su momento. Ahora no estamos lejos y en los últimos partidos tuvimos buena cosecha de puntos".

Asimismo, puntualizó que "en lo futbolístico no nos destacamos tanto, pero se sumó que es lo importante. Ahora con esto de la pandemia, retomar va a ser difícil, porque se va a cumplir un mes que están los jugadores parados, en el sentido que no te juntás con los compañeros en los entrenamientos para agarrar la pelota y hacer fútbol entre once jugadores. Por eso va a pasar un tiempo prudencial para estar otra vez medianamente en ritmo futbolístico".



BALANCE PERSONAL

"En lo personal estoy contento porque siempre busqué la posibilidad de volver al Federal A, Unión me permitió estar en esa categoría y Marcelo Milanesse también confió en mi.

Pude jugar todos los partidos, tanto del Federal A como de la Copa Argentina, asi que contento porque hubo rendimientos que me hubiera gustado mejorarlos en algunos partidos, otros que estuve en un buen papel, pero siempre tratando de dar lo mejor y de devolver la confianza que te dan el técnico y tus compañeros. Por eso el balance es muy bueno", se refirió en la faz individual el buen lateral derecho de Unión de Sunchales.