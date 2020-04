Se reúne Consejo Provincial del Trabajo Locales 07 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Gobierno de Santa Fe convocó para hoy al mediodía al Consejo Provincial del Trabajo para evaluar la situación de las empresas, el nivel de actividad y en particular el panorama laboral. El pago de los salarios constituye uno de los principales temas de la agenda de este encuentro, puesto que todo el arco empresario advierte sobre las serias dificultades que padece para cumplir con el compromiso en favor de los trabajadores. Hasta el fin de semana, las organizaciones empresarias sumaban sus quejas por la falta de rapidez del sistema bancario para otorgar créditos que permitan cancelar los salarios de marzo que se deben pagar esta semana.

A partir de las restricciones y el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país, con empresas que siguen en funcionamiento porque sus actividades figuran entre las esenciales y otras que directamente dejaron de operar, las radiografías que devuelve cada sector productivo son muy diferentes.

Con el fin de ir midiendo el pulso de distintos rubros, el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, Roberto Sukerman, efectuó una ronda de consultas en los últimos días con autoridades municipales, dirigentes de asociaciones empresarias y de sindicatos. Por caso, el sábado mantuvo una videoconferencia junto al gobernador, Omar Perotti, el senador provincial, Alcides Calvo, el titular de la CGT Regional Rafaela, Roberto Oesquer, y dirigentes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, que encabeza Andrés Ferrero.

Tras esta videoconferencia, surge como prioridad conservar la fuente de trabajo. En declaraciones a El Litoral, Sukerman anticipó que en la reunión del Consejo Provincial de este martes esperan reunir “a las actividades privadas más diversas de toda la provincia, teniendo en cuenta producción, comercio y servicio” con el objetivo de trazar un diagnóstico y a partir de ahí definir medidas. "Tenemos un termómetro que nos marca que por ahora, la situación sería de preocupación pero sobretodo, si esto se sostiene hacia futuro; si se prolonga. Hoy no vemos un problema que sea masivo. Va a haber problemas -admitió-; de hecho, hemos dictado la conciliación obligatoria ante suspensiones en los cines. Y hay sectores en los que se denuncian públicamente despidos, pero donde los gremios involucrados no solicitaron la intervención formal del Ministerio de Trabajo", afirmó el funcionario.