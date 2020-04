La visión desde San Francisco Deportes 07 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de Sportivo Belgrano de San Francisco, Pablo Esser, explicó en declaraciones al sitio Diario Sports que todavía no hay una comunicación oficial de lo que sucederá con el Torneo Federal A.

"Nosotros hablamos todos los días con los presidentes ya que tenemos un grupo de wathsapp. Pero sabemos que estamos relacionados y tenemos que esperar que pasa con las categorías de arriba para ver que se determina en nuestro torneo".

Pese a no tener confirmación auguró una posibilidad. "Si esto no se vuelve a los entrenamientos los primeros días de mayo no creo que esto pueda continuar. Y si arrancara va a ser lógico que va ser sin público en los estadios lo que va a llevar a un perjuicio importante para la mayoría de las instituciones".

Además recordó que "los contratos con los jugadores son hasta el 30 de junio, más allá que algunos puedan pedir una prórroga de quince días. Algunos no van a querer porque pueden llegar a tener la posibilidad de irse afuera".

Avisoró que no se va a tomar ninguna decisión antes del 13 de abril. "Creo que hasta que no pueda haber alguna reunión en AFA no van a determinar qué es lo que va a pasar. Recién ahí se va a saber si se puede retornar a los entrenamientos y en qué fecha. Porque la mayoría de los clubes van a pedir quince días de prácticas antes de empezar a competir".

La postura del presidente de Sportivo es que si no se sigue, que la próxima temporada empiece lo más rápido posible. "Nosotros queremos que empiece lo antes posible, pero no depende solamente de nuestra voluntad. Si nosotros no tenemos un campeonato, no tenemos sponsors".