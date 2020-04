Sole Jaimes ya entrena en China Deportes 07 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA PRIVILEGIADA./ La jugadora argentina, una de las pocas deportistas del mundo en entrenar en equipo.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La delantera de la Selección argentina femenina de fútbol Soledad Jaimes realizó sus primeros entrenamientos en su nuevo club, el Changchun Dazhong Zhuoyue de China, luego de haber cumplido con la cuarentena obligatoria de 14 días, por la pandemia del coronavirus. En medio del avance de la enfermedad, en China, donde se inició el virus, se retomaron algunas actividades, entre ellas, los entrenamientos de los clubes de fútbol.

Así, luego de 14 días de cuarentena en un hotel, la delantera argentina tuvo su primera práctica con el nuevo plantel e incluso disputó un amistoso. Para Jaimes será la segunda experiencia en el fútbol de China, porque en 2018 representó al Dalian Quanjian, uno de los clubes más importantes de la Superliga de ese país. "Por el hecho de haber vivido acá en 2018, la adaptación se hace mucho más fácil. Además, esta vez tengo una compañera y una kinesióloga de nacionalidad brasileña y podemos hablar en el mismo idioma", relató Jaimes en declaraciones al portal especializado "El Femenino".

A pesar de que todavía no hay fecha confirmada para que comience el campeonato, la jugadora entrerriana, que en Argentina jugó en Boca y River, espera hacer una buena temporada y ayudar mucho a su nuevo club. "Gracias a Dios vengo con una trayectoria bastante grande. Voy a trabajar mucho para poder aportar lo mejor que pueda", sostuvo, en virtud que en el último año y medio jugó para el Olympique Lyon de Francia, con el que se convirtió en la primera futbolista argentina en ganar la Liga de Campeones, y el Santos de Brasil.

En Francia, además de la Champions, obtuvo otros dos títulos, mientras que en el equipo paulista, donde fue campeona en 2017, disputó seis partidos a finales del 2019 -con cuatro goles-, pero no tuvo minutos en este año, por lo que resolvió volver a China. "Obviamente que uno se pone de objetivos ser goleadora o salir mejor jugadora del Torneo porque son metas que uno se tiene que proponer en la vida para querer más siempre", se ilusionó Jaimes, que jugó el Mundial de Francia 2018 con la Selección argentina, donde no pudo convertir pese a jugar los tres encuentros de la fase de grupos.