"La oposición ha tomado una actitud responsable" Locales 07 de abril de 2020 Redacción Por CORACH ANALIZA EL PANORAMA ACTUAL Y LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

En diciembre cuando junto al tercer mandato del intendente Luis Castellano, renovaba su cargo como Jefe de Gabinete, seguramente Marcos Corach no se imaginaba la actual situación producto de la pandemia de COVID-19. En ese momento la inseguridad y los constantes reclamos por este tema ocupaban la agenda pública y la de los rafaelinos.

Hoy en medio de la actual emergencia sanitaria, Corach analiza el panorama que se presenta y señala: “la realidad es que la evolución y el análisis del escenario es día a día. Esa es la dinámica que nos impone la pandemia, la precisión de cuándo y cómo será la salida de la cuarentena es algo que eventualmente trabajaremos hacia el fin de esta semana, de acuerdo a lo que se evalúe también en las instancias nacional y provincial”.

Sobre el rol del presidente Alberto Fernández liderando las diferentes decisiones a partir del avance del coronavirus, y acerca de la posible culminación de la cuarentena, Corach señaló que “la verdad es que Alberto está conduciendo muy bien la estrategia nacional frente a la pandemia y lejos estamos de realizar especulaciones sin elementos o de cortarnos solos. Adelantarnos sería entonces irresponsable porque podemos alentar falsas expectativas o incluso incurrir en errores. Lo que es seguro es que todo este proceso de aislamiento -más allá de la infinidad de complicaciones que acarrea- ha sido muy positivo en algunos aspectos”.

Y agregó: “por un lado, desde lo sanitario donde gracias a la cuarentena la situación de momento es manejable, y por otro -ya de cara al futuro- desde la concientización acerca de la necesidad de revalorizar a la solidaridad y la empatía como pilares infaltables en la construcción de la sociedad que queremos. Lo mismo sucede con el rol del Estado, donde hoy es visible su importancia para todo el arco social, ya nadie discute la relevancia de un Estado presente, cercano y activo. Y ahora se entiende con claridad por qué en años anteriores nos cansamos de decir que el ajuste infinito no era el camino”.

En tanto el funcionario se refirió a la articulación con el resto de los poderes del Estado y de las instituciones intermedias. “Algo similar pasa con la posibilidad de un diálogo institucional maduro y responsable; hoy estamos poniendo en valor un Consejo Consultivo Social que lleva 20 años de existencia y que, con la participación de muchísimas instituciones muy importantes de nuestra ciudad, está jugando un rol clave, tanto en la evaluación de las diferentes situaciones que se presentan en la emergencia como en la articulación de múltiples respuestas”.

Corach replicó lo dicho por el intendente Castellano al abrir la reunión por teleconferencia ayer al mediodía, cuando el mandatario expresó “hemos atravesado juntos muchas crisis y siempre sacamos adelante nuestra fortaleza institucional, nuestro vínculo e interacción para trabajar conjuntamente. Esta situación particular que nos toca vivir no va a ser la excepción”.

El Jefe de Gabinete dijo que “en definitiva, todos estos son legados y aprendizajes que una crisis tan intensa como esta nos deja para siempre”.



SOBRE EL PAPEL

DE LA OPOSICION

En relación a la coordinación en medio de esta pandemia con la oposición que hoy es mayoría en el Concejo, Corach precisó que “la oposición mayormente ha tomado una actitud responsable, comenzando por el presidente del Concejo Germán Bottero que se ha puesto a disposición y con quien mantenemos un contacto periódico. Después están quienes sobreactúan un poco desde las redes sociales, pero la verdad es que entendemos que todos hacen lo mejor que pueden y que no hay nadie poniendo palos en la rueda”.

Además el funcionario sostuvo que “tal vez sea bueno remarcar una responsabilidad que es primordial por estos días, tanto para los políticos como para los medios: no difundir noticias falsas ni datos no chequeados. Esto es de vital importancia puesto que la gente está confinada y sobreexpuesta a noticias que afectan, generan incertidumbre y preocupación. Pero, insisto, por ahora en términos generales la actitud es la correcta. Espero que siga de este modo porque la unidad para combatir a la pandemia y esto no es un slogan ni mucho menos, es una necesidad concreta para obtener mejores resultados”.



“NECESITAMOS DE

ACCIONES COORDINADAS”

“De cara a lo que viene, por un lado estamos buscando sumar a la oposición para trabajar en forma coordinada con el Departamento Ejecutivo Municipal, a partir de una iniciativa de incorporarlos a participar en el proceso de contrataciones. A su vez, necesitamos su acompañamiento para poder agilizar el proceso de compras de insumos esenciales, como así también para afectar algunas partidas de obras menores a gastos corrientes que van surgiendo en la emergencia. Para todo esto necesitamos el acompañamiento en el Concejo; ese es el aporte fundamental que desde la oposición pueden hacer para acompañar a la gestión en este momento crucial”, finalizó Corach.