Impulsan medidas para afrontar la situación económica, educativa y social de Santa Fe Locales 07 de abril de 2020 Redacción Por Buscan aliviar económicamente a la ciudadanía y proteger a poblaciones vulnerables, a la vez que garantizar la salud y educación en contextos seguros. También proponen estrategias de solidaridad ciudadana y voluntariado.

FOTO PRENSA PS EMERGENCIA. Los diputados del Bloque Socialista proponen acciones para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria.

Ante el contexto generado por la pandemia de coronavirus, el bloque Socialistas de la Cámara de diputados provinciales impulsa un conjunto de medidas para aliviar económicamente a la ciudadanía y proteger a poblaciones vulnerables, garantizar la salud y educación en contextos seguros, e instrumentar estrategias de solidaridad ciudadana y voluntariado.

Entre las primeras están la creación de un Fondo de Emergencia de Transferencia Automática para Municipios y Comunas que estaría vigente sólo durante la pandemia. Dicho fondo apunta a garantizar asistencia social de emergencia, refuerzo alimentario, bolsones de materiales (destinados a la reparación o acondicionamiento de la vivienda por parte de sus propios habitantes), y la activación de emprendimientos de la economía social que puedan articularse con comercios que hoy se ven beneficiados con la Tarjeta Alimentar.

También se propone una serie de medidas tributarias y herramientas financieras como posponer vencimientos de impuestos provinciales (Inmobiliario, Patente, Ingresos Brutos) que apliquen del 15 de marzo y el 15 de abril del presente año; excluir del régimen de retenciones bancarias (Sircreb) a todos aquellos contribuyentes pymes con saldos a favor que representen al menos 2 meses de impuesto determinado; aplicar una exención impositiva para clubes, contribuyentes categoría 1 y pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado que se hayan visto afectados significativamente por la pandemia; y una exención por 30 días del pago a la Caja del Arte de Curar por profesionales afectados que no pueden cumplir con sus tareas laborales; crear e instrumentar herramientas económico financieras -por parte del agente financiero del Estado provincial, los bancos públicos radicados en la provincia y la banca cooperativa-, para el pago de alquileres y pago de de contrataciones de emprendedores/as de la provincia de Santa Fe; aplicar fondos nacionales y provinciales de promoción de clubes para absorber las cargas sociales y pago de salarios; y agilizar y profundizar los procesos del Compre Santafesino de los distintos insumos y bienes y servicios, fundamentalmente con los negocios de cercanía.

Con respecto a la atención de población vulnerable, los diputados socialistas proponen: aumentar las partidas de dinero destinadas a los programas de alimentación pública, en particular a Tarjeta Única de Ciudadanía, Programa Social Nutricional (ProSoNut) y Comedores comunitarios y escolares; y asignar partidas a comedores escolares que garantizaban el servicio a través de sus cooperadoras (que en este contexto de aislamiento social no pueden realizar las actividades que llevan adelante habitualmente con fines recaudatorios); disponer de espacios para refugio y atención sanitaria a personas en situación de calle en todo el territorio provincial; prestar asistencia especial sanitaria y alimentaria con perspectiva de género y diversidad sexual para el colectivo LGBT+, en situación de vulnerabilidad social; y garantizar la prevención y contención de situaciones de vulneración de derechos, en especial para niños y niñas, jóvenes y mujeres que requieren la asistencia de instituciones y programas especiales que se encuentran cerrados o suspendidos. Además, coordinar con agencias nacionales y reforzar el apoyo a los dispositivos de las comunas y municipios que están en el primer nivel de atención y realizan el abordaje territorial de los casos; y brindar información a través del portal de Internet del Poder Ejecutivo provincial sobre ayuda y denuncias en situación de violencia de género.



SALUD Y EDUCACION

EN CONTEXTOS SEGUROS

A fin de garantizar la salud en contextos seguros, las medidas impulsadas por las y los legisladores socialistas apuntan a: proteger a los trabajadores directamente relacionados con la pandemia a través de la disposición de espacios de albergue para profesionales de la salud para evitar contagios de los núcleos familiares y convivientes; convenios con empresas de transportes interurbanos de pasajeros para garantizar su movilidad gratuita, y dispositivos para cuidar de la salud de los equipos que brindan la alimentación (cocineros, ecónomos, asistentes escolares, nutricionistas, etc.); poner a disposición líneas telefónicas y una web para la atención psicológica de personas afectadas por las consecuencias de aislamiento obligatorio; generar una plataforma de telemedicina para consultas que no sean de gravedad o vinculadas al Covid-19; instalar carpas de campaña para la atención pre-hospitalaria a fin de aportar a la atención de otras patologías; garantizar las prestaciones médico asistenciales para personas con discapacidad que habitualmente se desarrollan en centros educativos terapéuticos, centros de día, servicios de rehabilitación y servicios de apoyo a la inclusión educativa, y que en este contexto pueden llevarse adelante a través de plataformas virtuales.

En materia de educación, el bloque Socialistas propone garantizar el acceso a las plataformas educativas en funcionamiento dentro del territorio provincial para el uso desde dispositivos móviles; ampliar la experiencia educativa virtual de la Escuela de Enseñanza Media para Jóvenes y Adultos N°1330 (modalidad virtual) a las demás escuelas secundarias, para continuar los procesos de aprendizaje con una metodología que garantiza también el vínculo entre docentes y estudiantes; lograr el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en todo el territorio provincial a fin de evitar el aislamiento tecnológico; garantizar el salario de los docentes y asistentes escolares que asumieron en condición de “reemplazantes” horas cátedra o cargos con fecha previa al decreto de suspensión de clases.



ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION

CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

La propuesta del bloque de legisladoras y legisladores socialistas también contempla la movilización de recursos profesionales y materiales para hacer frente a esta coyuntura inédita. En tal sentido, impulsa la creación de una Unidad Provincial de investigadores, tecnólogos y empresas basadas en el conocimiento que articule con el comité de crisis provincial y con la Unidad Coronavirus, conformada a nivel nacional. Esta nueva Unidad estará destinada a asesorar en decisiones de gobierno y proveer soluciones como preparación de soluciones desinfectantes y raciones de alimentos, hasta producción de tecnología como kits de diagnóstico, sistemas de suministro optimizados, piezas impresas mediante 3D, modelos de predicción de la circulación del virus, etc.

En ese marco, también se propone diseñar los protocolos para garantizar la producción de insumos necesarios para la prevención y el tratamiento del coronavirus desde los talleres y laboratorios de las escuelas técnico-profesionales, centros de capacitación laboral, centros de formación profesional y tecnicaturas superiores, para la elaboración de alcohol en gel, válvulas para respiradores artificiales, equipos descartables de bioseguridad como barbijos, batas y guantes.

Asimismo, plantean coordinar la producción de bienes y servicios por parte de organizaciones o empresas de la sociedad civil, universidades, o cooperativas, y en este marco, impulsar la producción de insumos médicos, desde vestimenta hasta camas hospitalarias, camillas, pies para sueros, etc. para proveer al aumento de demanda.

Siempre con miras a la articulación de recursos y esfuerzos, se promueve la creación de un registro que permita vincular a empresas sociales barriales/municipales que desarrollen actividades que colaboren con la emergencia (gastronomía y delivery, confección de barbijos y delantales así como elementos sanitarios necesarios) con los espacios donde se producen las mayores demandas de asistencia.

Por último, las y los integrantes del bloque Socialistas proponen crear una plataforma colaborativa de asistencia voluntaria, en articulación con municipios y comunas, con el objetivo de identificar y describir claramente actividades que los jóvenes puedan proveer voluntariamente a los mayores y a aquellos que estén en grupos de riesgo, resguardando la salud de cada uno de ellos.