Plantean la necesidad de acordar con los operarios Nacionales 07 de abril de 2020 Redacción Por UNION INDUSTRIAL ARGENTINA

FOTO ARCHIVO MIGUEL ACEVEDO. El presidente de la UIA.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Los industriales de la UIA ya prevén levantar por etapas la cuarentena a partir del 13 de abril próximo y plantean la necesidad de acordar con operarios cómo volver al trabajo en forma paulatina.

Así lo señaló ayer el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, quien indicó que este martes habrá una reunión con el presidente Alberto Fernández para empezar a definir esta cuestión clave.

Acevedo dijo que se podría acordar "trabajar más temprano o con turnos rotativos".

El dirigente aclaró que "el lunes 13 no creo que abramos la puerta y salgamos todos juntos. Va a ser algo de forma paulatina. Lo que va a pasar es una liberación muy por etapas de esta cuarentena".

Acevedo anticipó que en la reunión que los industriales mantendrán con el jefe de Estado "me da la impresión que vamos a empezar a dar sugerencias al Gobierno sobre cuáles son los sectores que deberían empezar a trabajar. Después ellos decidirán cuáles les parece".

El jefe de la central fabril consideró, además, "difícil calcular el porcentaje que volvería a trabajar. Podemos verlo por el volumen de producción y también por la cantidad de trabajadores. Lo cierto es que se va reactivar la producción lo antes posible, pero creo que se va a enfocar más en la industria de capital intensivo".

"Vamos a tener que acordar con los trabajadores cómo volver, para evitar el transporte en hora pico, trabajar más temprano, con turnos rotativos y esas cuestiones", añadió.

A su criterio, "todas las empresas que empiecen a trabajar deberán tener un protocolo muy cuidado de cómo van a ser las relaciones dentro de las fábricas, las distancias, la higienización de los trabajadores. Hay que evitar los cuellos de botella. Hay recomendaciones que se van a tener que cumplir".

Con respecto al impacto de la cuarentena en la industria, Acevedo comentó: "Los productores nacionales recién están cobrando después de 60 ó 90 días lo que entregaron en Navidad.

El 60% de los cheques están rechazados porque está toda la cadena cortada. Si uno tiene el 80% de las empresas paradas es muy difícil. Hay quienes tienen que empezar hoy a trabajar con el Día del Niño y entregar. Son empresas que ya pueden empezar a trabajar".

Por otra parte, se quejó por la "lentitud" en el otorgamiento de créditos al 24% que estableció el Gobierno para ayudar a las empresas a pagar los sueldos.

"La implementación viene lenta. Les hemos dicho que los créditos no los tienen que asegurar los bancos, sino directamente el Gobierno. Seguramente se tomarán otras medidas, el riesgo lo va a tener que tomar el Gobierno", enfatizó.

A la vez, indicó que "hay empresas que han recibido créditos y cuando se le debita en la cuenta se les va todo por tener un descubierto".

Si bien reconoció que el Gobierno dispuso "condiciones simples" para acceder a esos créditos, el empresario explicó que, al estar cerrados los bancos, es "muy difícil que den los préstamos rápidamente a las empresas".