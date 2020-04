Ortigoza también fue contra Tevez Deportes 07 de abril de 2020 Redacción Por El jugador de Estudiantes de Río Cuarto afirmó que el delantero de Boca “no se puede meter en el bolsillo de los demás jugadores” y expresó: "Los que hacen la diferencia son pocos, la mayoría vive al día”.

FOTO ARCHIVO ORTIGOZA. / El mediocampista de Estudiantes de Río Cuarto le respondió a Tevez.

Tras las declaraciones de Carlos Tevez, en donde aseguraba, que los jugadores tenían que salir a ayudar a la gente necesitada en medio de la pandemia del coronavirus y que podían estar seis meses sin cobrar, fueron varios los protagonistas de diferentes clubes y categorías que le contestaron al delantero de Boca.

La mayoría de los jugadores no coincidió con la declaración de Tevez en cuanto a la posibilidad de vivir sin cobrar y uno de estos casos es el de Néstor Ortigoza.

"La verdad es que no comparto con Tevez lo que hizo. El compromete a los demás, no se puede meter en el bolsillo de los demás. Tampoco hace falta que lo haga público”, afirmó el actual jugador de Estudiantes de Río Cuarto.

“Si quiere ayudar realmente lo puede hacer, pero que no me comprometa a mí porque a mí me sacás el 30 por ciento del contrato, o a otro chico, y esa plata la tengo destinada, tengo compromisos que cumplir”, explicó Ortigoza y agregó: “El hizo una carrera espectacular, le fue bien y lo felicito, pero no se puede meter en el bolsillo de los demás jugadores".

Por último, en declaraciones al programa De fútbol se habla así en DirecTV Sports, Ortigoza aseguró: "Los que hacen la diferencia son pocos, la mayoría vive al día. Yo no sé si Tevez vendió humo. Así expone al resto de los jugadores porque lo decís y sabés cómo agarran viaje los dirigentes”.



OTRAS VOCES EN CONTRA

“Acá le erró, se equivocó porque no conoce lo que es el ascenso, ir a trabajar para juntar un mango, nosotros juntamos guita para que todos puedan desayunar porque hay chicos que subieron de inferiores hace poco y no tienen. Él está acostumbrado a tener el desayuno y el almuerzo. El ascenso tiene muchas carencias, algunos clubes no pagan”, aseguró Luciano Goux, jugador de Defensores de Belgrano.

“A mí no me molestaron las declaraciones pero sé que a algunos sí, siento que fueron desafortunadas sobre todo para los que realmente tienen problemas económicos. Ellos son futbolistas también, no sólo los que juegan en River o en Boca, todos somos futbolistas, los del Ascenso también. Tenemos que estar todos en el mismo camino y unirnos. Estaría bueno que diga algo pero eso va a depender de él, yo tampoco me puedo meter en la vida de él ni en la de nadie y tampoco juzgo de qué manera vive cada uno, cada uno tiene lo que se ganó. Pero está bueno siempre tener los pies sobre la tierra, sabiendo qué le pasa al de al lado. Eso te humaniza un poco más”, expresó Federico Crivelli, arquero de Temperley.

"No creo que todos los jugadores de Argentina tengan la posibilidad de vivir holgadamente como muchos piensan, Sin el jugador, la pelota no gira. En todo este circo, el que menos se lleva es el futbolista", manifestó Gastón Fernández, jugador de Estudiantes.

En tanto, Luis Salmerón, delantero de Los Andes, aseguró: "Que le avisen a Tevez que en el Ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos".