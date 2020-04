Carolina Píparo recibió amenazas desde la cárcel Policiales 07 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Carolina Píparo, un referente de la lucha contra la inseguridad y diputada de Juntos por el Cambio, denunció a través de sus redes sociales que el asesino de su hijo le escribió a través de Facebook para amenazarla.

De acuerdo a lo consignado por La Nación, el hombre le escribió luego de que la Justicia autorizara el uso de teléfonos celulares en cárceles bonaerenses por la emergencia sanitaria del coronavirus.



AMENAZAS

Píparo publicó un tuit con tres capturas de pantalla, en el que describió: "Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. ¿Qué pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?", y luego explicó: "No alcanza con Foucault, Zaffaroni y con creer que son víctimas del sistema y blah; hay que sentarse a estudiar criminalística, analizar seriamente cada medida. Yo puedo poner esto y me pueden leer varios, pero habrá miles de víctimas hostigadas que no tienen ni eso. ¡Háganse cargo!", señaló.

Según puede ver en las imágenes, el hombre le escribió diversos mensajes como: "De mí tampoco te olvides. Carlos Moreno", "El mismo que te disparó, Carolina Píparo, basura de mujer" y "Acá adentro, mejor que nunca, unidad 34. Puta".

En diálogo con radio Mitre , Píparo dijo que cuando leyó los comentarios se le heló la sangre. Luego explicó que no está en contra de que los presos tengan celulares, pero pidió que haya un control. "No estoy en contra de que se comuniquen, pero que sea bajo un control estricto". La diputada aseguró que hay muchas víctimas que están siendo contactadas por sus victimarios. "Están aterrorizadas y no tienen la posibilidad de que las lean como a mí".

Píparo se refirió a todas las víctimas. "Hay muchas más Carolinas Piparos que nadie conoce y que hoy son hostigadas por redes sociales". Además, habló sobre el accionar del asesino: "lo primero que hace es escribirme a mí, le liberan el celular y se le ocurre escribirle primero a la persona a la que le disparó. Me odió desde el primer segundo en el que me miró. No le alcanzó con robarme y cagarme a palos, que me disparó y a los 10 años me escribe. Flaco, por más que no me escribas, no me voy a olvidar de vos". En el asalto, Moreno le disparó a quemarropa a Píparo, que estaba embarazada. Su hijo murió una semana más tarde.

Píparo contó que el asesino entró a la cárcel a los 18 años y que hoy tiene 28. "En 6 años puede pedir salida transitoria", indicó. También contó que en 2016 logró que no se otorgue beneficios a los asesinos juzgados, pero que no es una sanción retroactiva, por lo que Moreno podría salir. "Siento que es una historia que nunca termina. El día que sea libre, yo estoy presa", dijo la legisladora. "Hay personas que son malas y nos cuesta entender eso. No quiero meter a todos en la misma bolsa. Hay personas que son peligrosas", cerró.